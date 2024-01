Luis Muriel arriva per 2 milioni: affare di mercato in Serie A, la destinazione

La destinazione di Luis Muriel sembra essere lontano da Bergamo e dall’Atalanta, ma non dalla Serie A.

Nonostante l’ingombrante presenza di De Ketelaere e di Gianluca Scamacca, che ha spinto infatti Duvan Zapata a salutare con destinazione Torino, quest’anno Luis Muriel sembra essersi ritagliato comunque uno spazio importante, tant’è che l’Atalanta sta ancora valutando se rinnovargli o meno il contratto. Ma l’interesse delle big d’Europa e del nostro calcio, resta elevato.

Ha ancora mercato Luis Muriel, che fa gola ai top club d’Italia e non solo, secondo quelle che sono le ultime di calciomercato. Col contratto in scadenza, fissata al 30 giugno 2024, massima attenzione a ciò che accadrà col centravanti colombiano da qui in avanti per il prossimo mercato.

Calciomercato Serie A: affare Muriel, saluti all’Atalanta

Tanti saluti all’Atalanta, per giocare in una rivale in Serie A, secondo quelle che sono le ultime su Luis Muriel legate al mancato rinnovo con la Dea.

Per la prossima stagione, Luis Muriel potrebbe cambiare maglia, continuando però a giocare in Serie A, sempre ai vertici del calcio nostrano. Sono diverse le società che possono interessarsi a quello che è l’affare a parametro zero e che vede protagonista l’attaccante colombiano che, nonostante gli anni che passano, continua a mostrare tutte le sue qualità tecniche.

Qualità che possono vederlo protagonista in un club che lotta per lo Scudetto, l’interesse per Luis Muriel è legato a soli 2 milioni di euro per quello che diventerebbe il colpo (quasi) gratis nel prossimo giugno, in Serie A.

Ultime di mercato: occasione Muriel, ecco chi lo prende

A riportare le ultime di calciomercato, legate a Luis Muriel, sono i colleghi de Il Corriere dello Sport, che hanno analizzato quella che è la situazione in uscita dall’Atalanta, che vede appunto protagonista il bomber colombiano. La Dea non avrebbe alcuna intenzione di confermare le cifre attuali, nel rinnovo di Luis Muriel, che percepisce precisamente 1,8 milioni d’ingaggio all’Atalanta. Cifre che lo stesso Muriel vorrebbe confermare nel prossimo contratto. Accordo contrattuale che, dal primo gennaio, potrebbe trovare a tali cifre con un altro club in Serie A, pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco. Sulle sue tracce c’è l’Inter che, salutando Alexis Sanchez, andrebbe su Muriel come vice-Thuram.

Calciomercato Inter: concorrenza per Muriel, due club sul colombiano

Altri due club, in realtà, sarebbero su Luis Muriel, oltre l’Inter. Si tratta infatti sia del Milan che del Napoli, con la situazione rispettivamente ai due club, che potrebbe risolvere le cose in caso di addio di Okafor e Simeone, che hanno convinto parzialmente di recente i due club.