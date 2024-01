Zielinski ha scelto il suo nuovo club, il Napoli prende due calciatori

Piotr Zielinski ha scelto il suo nuovo club, con addio al Napoli, dal momento che da lunedì è un calciatore pronto allo svincolo.

È scattata infatti da lunedì la possibilità di operare a parametro zero su quei calciatori che hanno il contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2024. E la situazione riguarda appunto Piotr Zielinski, calciatore polacco che sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza con il Napoli.

Stesso centrocampista polacco che, dopo aver vinto lo Scudetto, sembra aver finito ogni stimolo in maglia azzurra, nonostante la centralità che ha nel progetto Napoli, tanto da rifiutare pure i soldi dell’Arabia Saudita per continuare in Serie A e in azzurro. Adesso però, in un club rivale in Serie A, potrebbe vedersi il futuro di Piotr Zielinski.

Calciomercato: Zielinski ha scelto la sua destinazione, addio al Napoli

Dopo lunghissimi anni, coadiuvati dalla vittoria dello Scudetto che era diventato ormai un sogno anche per Piotr Zielinski, la separazione si consumerà a fine stagione dal Napoli.

Arrivano ulteriori conferme, stando a quelle che sono le ultime notizie di calciomercato, riportate da diversi quotidiani in mattinata, sulla posizione del talento polacco, in una rivale di Serie A.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, infatti, Piotr Zielinski avrebbe scelto l’Inter per il suo futuro. E in prima pagina ci sono anche i due nomi che il Napoli sta cercando di chiudere per dimenticarsi del giocatore polacco.

Mercato Inter: Zielinski è il colpo a zero, niente rinnovo col Napoli

Niente rinnovo col Napoli, Zielinski sarà un giocatore dell’Inter a quanto pare. Rappresenterebbe l’ennesimo colpo a costo zero di Beppe Marotta, maestro nel realizzare operazioni di tale portata e al talento polacco andrebbero, nel proprio conto bancario, cifre vicine ai 6-7 milioni di euro a stagione, in un contratto che potrebbe essere biennale. Un’operazione dunque da circa 13-14 milioni complessivi, mentre il Napoli sembra direzionato su altri obiettivi per il futuro. Al fianco di Anguissa e Lobotka, nel 2025, potrebbe infatti vedersi Lazar Samardzic.

Zielinski all’Inter: Samardzic e non solo per dimenticarlo al Napoli

Gli azzurri, come accadde nel secondo anno di Luciano Spalletti – che portò poi allo Scudetto -, non hanno paura di affrontare una “mini-rivoluzione” secondo quello che accadrà nella prossima stagione, partendo già da gennaio. Perché i senatori come appunto Piotr Zielinski diranno addio e il Napoli sta cercando di chiudere in fretta l’operazione che porta a Samardzic, centrocampista dell’Udinese che è il principale obiettivo per gennaio, nel calciomercato degli azzurri. Ma secondo quanto riportato dalla stessa fonte, De Laurentiis si godrà un doppio innesto per dimenticare Zielinski e i partenti, prendendo anche Radu Dragusin.