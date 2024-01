Altro colpo in Serie A: sta facendo le visite mediche

Il calciomercato di gennaio è appena iniziato e già si sono scatenate tutte le squadre italiane che stanno piazzando colpi di ogni tipo.

Ci sono le grandi squadre che vogliono rinforzarsi, sia quelle che stanno andando bene e che vogliono raggiungere i propri obiettivi ad ogni costo, ma anche quelle che stanno avendo maggiori difficoltà e rischiano di concludere la stagione nel peggior modo possibile. Per questo motivo c’è intenzione di cercare le occasioni giuste e andare a piazzare i colpi che possono fare la differenza in questi ultimi mesi di stagione.

Si entra nel vivo con la seconda parte di stagione e soprattutto in campionato, che le squadre dovranno fare del loro meglio per ottenere dei risultati importanti ed uscire dal momento di crisi. Ad aiutare le squadre e gli allenatori possono essere proprio quegli innesti nuovi che possono portare freschezza, motivazioni e mentalità. Una squadra italiana sta provando a mettere a segno più colpi in poco tempo per non perdere altri punti per strada, decisivi per il progetto.

Calciomercato Napoli: nuovi colpi in arrivo

La squadra Campione d’Italia in carica è in crisi di risultati. Un momento complicatissimo che dovrà dimostrare di saper gestire il presidente De Laurentiis che è pronto a rivoluzionare tutto nel mese di gennaio, dove storicamente è sempre stato molto fermo sulle proprie idee. Adesso è il momento di cambiare e lo si farà subito. Già partito Elmas è pronto ad arrivare immediatamente il sostituto e si sta chiudendo per Samardzic dell’Udinese. Ma il primo acquisto ufficiale del Napoli sarà un altro.

Il club azzurro sta cercando di migliorare diverse posizioni del campo anche in base ad un possibile cambio modulo che può arrivare quest’anno già o dall’estate prossima quando si valuterà un nuovo allenatore (Palladino in pole). Intanto, il primo acquisto del Napoli sarà Pasquale Mazzocchi della Salernitana che sta sostenendo proprio in queste ore le visite mediche di rito, poi sarà ufficiale una volta che arriverà l’ok definitivo da parte dei medici azzurri.

Il calciatore non vede l’ora di vestire la maglia azzurra e giocarsi le sue occasioni in questo finale di stagione. Può essere subito sbloccato il mercato del Napoli pronto a chiudere Mazzocchi, Samardzic e poi altri colpi visto che dovrà sicuramente arrivare un nuovo difensore centrale che possa dare la svolta al club viste le grandi difficoltà accusate.