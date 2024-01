Calciomercato: torna e firma per 1 euro, adesso è ufficiale

Colpo di calciomercato per la società che ha chiuso l’accordo per il ritorno dell’ex: contratto particolare per il calciatore che da qui ai prossimi 5 mesi guadagnerà solo 1 euro.

La volontà di tornare a vestire quella maglia ha prevalso anche sull’aspetto economico. Le parti, quest’oggi, hanno ufficializzato questo colpo con il giocatore che ha deciso di decurtarsi l’ingaggio, troppo alte per le casse del club. Ecco perché il calciatore avrà modo di rimettersi in discussione, nel suo paese, con un contratto di cinque mesi e uno stipendio da 1 euro.

Prima storia incredibile di questo calciomercato di gennaio 2024. L’attaccante ha deciso di tornare nella sua vecchia squadra. Un colpo ad effetto della società che ha raggiunto l’accordo con il calciatore che ha scelto di tornare a vestire i colori della sua ex squadra.

Calciomercato: ufficiale il suo ritorno, ha firmato per 1 euro

Per favorire questa trattativa di calciomercato, il bomber ha messo da parte l’aspetto economico. Secondo le ultime notizie di mercato, ha firmato un contratto di cinque mesi con uno stipendio da 1 euro. Un vero e proprio gesto d’amore da parte del giocatore, che è cresciuto e s’è formato calcisticamente con quella maglia che adesso torna ad indossare.

Vera e propria sorpresa di questo mercato di gennaio 2024 è il ritorno all’Hajduk Spalato di Nikola Kalinic. L’ex calciatore della Fiorentina, che ha militato anche nel Milan, Atletico Madrid e Roma, ha deciso di tornare nel suo vecchio club.

A distanza di mesi dall’ultima avventura, il calciatore ha raggiunto un accordo con la società croata. Kalinic s’è unito all’ Hajduk Spalato con un contratto molto particolare. Ha firmato per 5 mesi e percepirà come stipendio 1 euro.