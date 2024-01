DAZN offrirà ai tifosi del calcio italiano la Serie A fino al 2029: ora cambiano abbonamenti e soprattutto i prezzi per vedere le partite.

Le partite di Serie A sono visibili solo su DAZN e, come da accordi trovati pochi mesi fa, lo sarà anche per il prossimo quinquennio. C’è anche Sky che offre la possibilità di assistere alle partite del calcio italiano ma per quanto riguarda la Serie A è possibile farlo solo per tre partite in ogni weekend e non c’è possibilità di scelta. DAZN, però, non ha reso felicissimi tutti i tifosi perché non sempre c’è visibilità totale delle partite, anche se i problemi sono ormai ridotti al minimo e quasi tutti riescono a vedere bene le partite.

Da ieri, però, DAZN ha lanciato un nuovo listino prezzi che ha causato non pochi dissapori tra i tifosi e gli utenti già abbonati o che avrebbero voluto abbonarsi.

DAZN cambia i prezzi degli abbonamenti: tutti i dettagli

DAZN ha preso in mano tutto il destino del calcio italiano e dei tifosi che ogni domenica (e non solo) intendono seguire la propria squadra del cuore e tutto il resto del calcio. La piattaforma digitale ha l’esclusiva totale di tutta la Serie A – oltre le tre partite in co-esclusiva con SKY – e continuerà fino al 2029.

All’inizio della stagione ci sono state delle polemiche a causa dell’aumento dei prezzi che, però, non ha causato diminuzione degli abbonamenti. Con l’arrivo del 2024, però, le polemiche non tardano ad arrivare.

C’è stato un nuovo aumento dei prezzi degli abbonamenti da parte di DAZN, già dal 2 gennaio 2024. I nuovi costi dei piani mensili e annuali di DAZN Standard, DAZN Plus e DAZN Start varranno per i nuovi abbonati, mentre per chi è giòà abbonato il nuovo listino prezzi sarà valido solo dalla scadenza dell’attuale contratto. Arriverà una comunicazione via mail con la quale si certificherà l’adeguamento del prezzo al nuovo listino.

Nuovi prezzi DAZN: ecco quanto costa il piano “Start”

Tutti gli abbonamenti a DAZN sono stati aumentati e, come già spiegato, varrà sia per chi intende abbonarsi da oggi, sia per chi vorrà abbonarsi in futuro o per chi è già abbonato e terminerà il contratto nei prossimi mesi.

DAZN Start è l’offerta più richiesta sin dall’inizio del momento, è dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il costo dell’abbonamento mensile passa da 13,99€ a 14,99€, mentre il costo dell’abbonamento annuale passa da 89,99€ a 99€, e di conseguenza le rate mensili passano da 9,99€ a 11,99€.

Pacchetto Standard e Plus: ecco i nuovi prezzi

DAZN Standard è la seconda offerta più economica che ha lanciato DAZN che cambierà ancora il prezzo di offerta. Con questo pacchetto c’è la possibilità di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet. Il costo dell’abbonamento mensile resta invariato rispetto al 2023 a 40,99€, mentre il costo dell’abbonamento annuale passa da 299€ a 359€, con le rate che aumentano da 30,99€ a 34,99€.

DAZN Plus è l’offerta più costosa delle tre possibili. Consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. Il costo dell’abbonamento mensile passa da 55,99€ a 59,99€, mentre il costo dell’abbonamento annuale passa da 449€ a 539€, con le rate mensili che aumentano da 45,99€ a 49,99€.