Il Milan lo riporta in Italia: colpo da 25 milioni in attacco

Il Milan continua a sondare il mercato, alla ricerca dei rinforzi più adatti da regalare a Pioli. Nel mirino un ex Serie A: fissato il prezzo.

Dopo aver definito il rientro alla base di Matteo Gabbia, il Milan resta vigile sul mercato in attesa di individuare i rinforzi più adeguati da regalare a Stefano Pioli. Diversi i colpi in cantiere: la lista della spesa, ad esempio, comprende l’ingaggio di un altro centrale difensivo: sfumato Lloyd Kelly, ora i riflettori sono puntati su Clement Lenglet dell’Aston Villa. A centrocampo invece tutto dipenderà da Rade Krunic (attratto dal ricco stipendio proposto dal Fenerbahce). Nel mirino, poi, è finita una vecchia conoscenza della Serie A cresciuta a livello esponenziale negli ultimi mesi.

Parliamo di Andreas Skov Olsen, che nel gennaio 2022 ha detto addio al Bologna per trasferirsi al Bruges. In Belgio il danese ha acquisito maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, migliorando sotto tutti i punti di vista rispetto al periodo vissuto in rossoblù. Il 24enne in questa prima parte della stagione ha totalizzato 17 gol e 5 assist in 31 apparizioni complessive. Un ottimo bottino, che lo fatto finire nel mirino dei rossoneri iscrittisi alla corsa anche alla luce della sua grande duttilità.

Il classe 1999, infatti, all’occorrenza può essere impiegato pure nelle posizioni di centravanti ed esterno. Il Bruges, dal canto suo, non lo ritiene incedibile tuttavia, forte di un contratto in essere fino al 2026, lo lascerà libero soltanto in presenza di un’offerta da almeno 25 milioni. La cifra risulta alla portata delle casse societarie milaniste ma per concretizzarlo servirà prima liberare spazio in rosa: l’indiziato a partire, in particolare, risponde al nome di Samuel Chukwueze.

Milan, l’obiettivo è una vecchia conoscenza della Serie A: prima però serve la cessione

Il nigeriano, prelevato nella scorsa estate dal Villarreal per una spesa di 20 milioni più 8 di bonus, è andato a corrente alternata fin qui: appena 2 reti in Champions League, a fronte di diverse apparizioni incolori. La dirigenza confida nelle sue capacità e spera di vederlo presto decisivo. Nel frattempo, però, ha cominciato a valutare la possibilità di cederlo al miglior offerente. Nel caso in cui si dovesse davvero arrivare alla separazione, allora il Milan lo sostituirebbe puntando forte su Skov Olsen.

Il Milan, al tempo stesso, è alla ricerca di un centravanti strutturato fisicamente: il preferito rimane Serhou Guirassy, principale trascinatore dello Stoccarda terzo in Bundesliga e alle spalle di Harry Kane nella classifica marcatori. Un colpo che i rossoneri contano di chiudere pagando i 17.5 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Work in progress. Il Milan si prepara all’ennesima rivoluzione.