Milan, tutto da rifare: a un passo dal Monaco

Il Milan vede sfumare uno dei suoi obiettivi mercato: è ad un passo dal Monaco, tutto da rifare per i rossoneri.

La prima parte di stagione è stata davvero complicata per il Milan che è lontano dalla vetta della classifica occupata dall’Inter ed è stato eliminato dalla Champions League, retrocedendo in Europa League.

Oltre ai risultati di campo non sempre positivi, i rossoneri hanno dovuto fare i conti ogni settimana con tanti infortuni che hanno reso il lavoro di Pioli ancora più complicato. Ancora oggi, il Milan è pieno di defaillance in varie zone del campo, soprattutto in difesa e per questo motivo la società ha deciso di intervenire pesantemente sul mercato.

Negli ultimi giorni, il Milan ha definito tutti i dettagli per il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal dove era in prestito, ma i rossoneri sanno che non basta e stanno già lavorando su ulteriori profili.

Il Diavolo aveva messo nella propria lista anche il giocatore del West Ham Thilo Kehrer per rafforzare il proprio reparto difensivo, ma su questo fronte non sono arrivate notizie positive poiché il tedesco starebbe per trasferirsi al Monaco.

Milan, salta l’arrivo di Kehrer: il tedesco andrà al Monaco

Il profilo di Thilo Kehrer piaceva e molto in casa Milan, ma difficilmente il difensore tedesco classe 1996 vestirà la maglia rossonera. Stando a quanto riportato dal noto sito francese Footmercato.net il giocatore, attualmente in forza al West Ham, è molto vicino a firmare per il Monaco.

Il difensore, che in Francia ha già vestito l’importante maglia del Paris Saint-Germain, è pronto a far ritorno in Ligue 1 per vestire la maglia dei monegaschi che, oltre a quella del Milan, hanno superato la concorrenza di Nantes, Nizza e Roma. Non una notizia positiva per i rossoneri che speravano di poter puntare su di lui per dare subito a Pioli un altro rinforzo dopo Gabbia.

Il Milan sarà ora costretto a rifare tutto da capo e a puntare su altri obiettivi per rafforzare il proprio reparto difensivo che continua ad essere in emergenza. Attualmente, sulla lista di Moncada e Furlani ci sono Koni De Winter del Genoa, Lenglet dell’Aston Villa e Mukiele del Paris Saint-Germain, ma non è escluso che possa aggiungersi qualche altro nome nei prossimi giorni.

La sessione invernale di mercato è appena iniziata, ma è chiaro che sia Pioli che i tifosi rossoneri si aspettano dei rinforzi quanto prima per cercare di non vivere in apnea anche tutto il mese di gennaio.