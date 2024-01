Mourinho accontentato: super colpo a parametro zero

La Roma sta iniziando a pensare al futuro con la società pronta ad accontentare Mourinho con un super colpo a parametro zero

Nell’ultima giornata di campionato, la Roma ha perso uno a zero in casa della Juventus: i bianconeri si sono imposti grazie alla rete di Rabiot ad inizio ripresa. Per i giallorossi il rammarico di tornare nella capitale senza punti nonostante una buona prestazione specialmente nei primi quarantacinque minuti di gioco. I ragazzi di Mourinho hanno mostrato personalità ma non sono stati freddi sotto porta: un problema da risolvere se si vuole lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League.

Oltre al presente, la Roma sta pensando anche al futuro e a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi un portiere considerando il contratto in scadenza di Rui Patricio. L’estremo difensore portoghese, a meno di clamorosi ribaltoni, lascerà i giallorossi obbligando la società ad intervenire sul mercato.

Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza tra cui Falcone e Di Gregorio che stanno dimostrando di avere i crismi per andarsi ad imporre in una big del calcio italiano. La Roma però potrebbe decidere di chiudere un super colpo a parametro zero. Stiamo parlando di David De Gea, attualmente svincolato.

Roma, serve un portiere: piace De Gea

L’arrivo di Onana al Manchester United ha chiuso definitivamente le porte a De Gea. L’estremo difensore spagnolo è stato, per diversi anni, il titolare dei Red Devils vincendo otto trofei tra cui un Europa League. Portiere abile nelle uscite, forte tra i pali e con un senso della posizione che in pochi possono vantare. Nel corso della sua carriera è stato considerato tra i migliori nel suo ruolo.

Un portiere con le caratteristiche di De Gea farebbe molto comodo alla Roma e non solo per il livello tecnico dell’estremo difensore. Lo spagnolo, classe 1990, è un giocatore di grande personalità e con quell’esperienza internazionale capace di fare la differenza in determinati palcoscenici.

Nel corso della prossima sessione di mercato potrebbe essere uno dei grandi protagonisti considerando la sua situazione contrattuale. La Roma negli ultimi anni ha dimostrato di fare molta attenzione al mercato dei parametri zero e, proprio per questo, de Gea potrebbe essere molto più di una semplice ipotesi soprattutto in caso di permanenza di Mourinho.

Bisogna considerare anche le difficoltà nell’arrivare all’ex portiere dello United: l’ostacolo ingaggio rischia di rappresentare un problema piuttosto serio per la società giallorossa, per non parlare delle riflessioni del portiere che al momento non è sicuro di proseguire la carriera: a quanto pare De Gea avrebbe messo gli occhi sull’Eldense, un club di Segunda Divisiòn spagnola, e avrebbe intenzione di acquistarlo, ponendo già le basi per la sua nuova carriera dopo il calcio giocato, a soli 33 anni.