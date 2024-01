Mourinho via dalla Roma, ecco chi arriva in panchina: nome altisonante

Mourinho e la Roma, un sodalizio che sta per volgere al termine a meno che la società non decida di rinnovargli il contratto. L’alternativa è alquanto allettante.

Arrivato a Roma per dare ai capitolini un senso di internazionalità e di forza, Josè Mourinho ha il contratto in scadenza e potrebbe arrivare così fino a fine stagione. Dopo tre anni, tra il portoghese e la società giallorossa i rapporti ormai sono più di tolleranza che di una futura collaborazione e sperare in un rinnovo sembra sempre più difficile.

A peggiorare ancora di più la situazione è anche l’andamento della squadra in campionato e il complicato sviluppo di questa stagione dove la Roma ha riscontrato molte difficoltà prima di ingranare. Quel che è certo è che l’ingaggio del tecnico portoghese, oltre a portare i giallorossi alle due finali europee, avrebbe dovuto portare la Roma anche in Champions League, cosa che però finora non è ancora riuscita. Un obiettivo mancato che ha creato grande delusione nell’ambiente.

Per questo motivo, secondo quanto viene riportato da ‘SkySport’, le possibilità di un rinnovo del contratto di José Mourinho sono sempre più basse. Serve una ventata di aria fresca ma soprattutto un tecnico che sia realmente capace di dare una svolta dal punto di vista tattico, andando a valorizzare al meglio l’intera rosa. Per questo motivo, in base anche al sondaggio pubblicato da ‘Calciomercato.it’, il preferito sarebbe Roberto De Zerbi, rivelazione negli ultimi due anni col suo Brighton in Premier League.

Mourinho, fine di un amore: idea De Zerbi

Ebbene sì, il tecnico italiano sta continuando a stupire alla guida del suo club con un calcio spettacolare. Un gioco unico e piacevole da guardare, tanto da far emozionare perfino gli esigenti spettatori della Premier League. Per liberarlo, servirebbe pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro: una cifra non tanto elevata ma neanche tanto bassa, considerando la situazione attuale del calcio italiano.

Per l’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk, sarebbe alquanto interessante vedere come potrebbe funzionare in una big della Serie A il suo stile di gioco, soprattutto dopo i successi ottenuti in Premier League. Resta da vedere se realmente la Roma riuscirà però a spuntarla, visto che sul tecnico italiano da tempo vi sono le mire di vari club inglesi, innamorati proprio del suo gioco.

Dunque, non resta altro che attendere la fine della stagione e vedere se De Zerbi ritornerà in Serie A oppure continuerà a stupire all’estero con il suo bel gioco.