Offerta irrinunciabile, la Roma costretta a venderlo subito

Roma pronta a valutare tutte le soluzioni di mercato per rinforzarsi in vista della seconda parte del campionato. Intanto, si pensa ad una grande cessione.

Il momentaneo sesto posto in classifica consente alla Roma di poter lottare ancora per un posto in Champions. Con ancora tante partite da disputare, urge assolutamente rimpolpare la rosa in maniera adeguata, consentendo così a José Mourinho di poter attingere dalla panchina ogni volta che ne ha bisogno.

Ci sono diverse soluzioni che possono giovare nell’ottenimento dell’obiettivo stagionale, ma per fare ciò servirà capire quali saranno le mosse di Tiago Pinto dal prossimo 2 gennaio. Intanto, da Trigoria trapelano sempre con più insistenza le voci di un possibile addio da parte di un big.

Non sarà semplice privarsi di un elemento titolare della rosa, autore di quest’anno di 15 presenze complessive fra campionato e coppa con uno score di un gol e 2 assist stagionali. Un bottino comunque interessante visto che parliamo di un difensore, o meglio di un quinto di centrocampo che dà ancora garanzie anche se, scollinati i 30 e con tanti infortuni alle spalle, gli anni migliori sembrano ormai essere passati.

Roma costretta a vendere un big

Secondo quanto è stato riportato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, uno dei calciatori che potrebbe lasciare i capitolini a gennaio potrebbe essere Leonardo Spinazzola. L’esterno sinistro ex Juventus potrebbe dire addio alla Roma a causa di un contratto in scadenza a giugno 2024 e a causa proprio di un mancato accordo con la società giallorossa. Una cessione che consentirebbe a Tiago Pinto di non perdere il calciatore a parametro zero.

A quanto pare, su Spinazzola ci sarebbe il Galatasaray, che avrebbe sondato il terreno per il giocatore proprio nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’idea del club turco sarebbe quella di portare l’esterno a Istanbul l’esterno, aggiungendo ulteriore esperienza all’interno della propria squadra con un altro giocatore ex Serie A. Basti pensare che “Spina” si ritroverebbe in squadra Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens, Tanguy Ndombélé, Lucas Torreira, Kaan Ayhan e Sergio Oliveira.

Ma non c’è solo il Gala ad aver mostrato interesse nei confronti del difensore campione d’Europa 2020 con l’Italia. Non è da escludere infatti un possibile scontro di mercato tra il club turco e altri due club arabi, pronti ad avanzare offerte per ingaggiarlo. Dunque, non resta altro che attendere l’inizio della sessione invernale di calciomercato per comprendere come finirà questa vicenda.