Pioli e il Milan tremano: 65 Milioni per il big

Non arrivano buone notizie per il Milan dal fronte calciomercato con i rossoneri che rischiano di perdere un big per 65 milioni.

Terminato il 2023 con una vittoria in campionato sul campo in casa contro il Sassuolo, per il Milan è tempo di pensare al calciomercato con alcuni reparti che vanno sistemati causa i molti infortuni che hanno colpito la squadra di Stefano Pioli.

Diverse società però sono già al lavoro per cercare i rinforzi in vista della prossima stagione e le big europee guardano in casa Milan per cercare i giusti tasselli da inserire nei propri organici. Nelle ultime ore prende sempre più piede una strada che vede un big rossonero nel mirino di una grande d’Europa, pronta a versare nelle casse del club meneghino una cifra davvero importante.

Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, il Real Madrid starebbe pensando a Theo Hernandez per la prossima estate. La squadra spagnola sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 65 milioni per il terzino che il Milan prelevò proprio dal club iberico nel 2019.

Calciomercato Milan, maxi offerta per Theo Hernandez

Un interessamento, quello del Real Madrid nei confronti del terzino della nazionale francese, che deriva dal fatto che le merengues starebbero facendo fatica a trovare l’accordo con il Bayern Monaco per Alphonso Davies. Nel caso in cui il canadese dovesse restare anche durante la prossima stagione in Germania, per il Real Madrid la prima alternativa sarebbe rappresentata dal laterale rossonero. L’addio di Theo Hernandez potrebbe essere favorito dal rinnovo di Carlo Ancelotti, grande estimatore del terzino sinistro.

Un colpo che diventerebbe più che probabile considerato il momento non facile anche delle casse del club rossonero. L’eliminazione in Champions League, arrivata ai gironi, rischia di portare il Milan a cedere almeno uno dei pezzi pregiati della rosa in vista della prossima estate per sistemare i conti. I due maggiori indiziati sono Maignan (seguito da Chelsea, PSG e Bayern Monaco) e proprio Theo Hernandez che, oltre al Real Madrid, piace molto in Premier League.

Il tutto dipenderà anche da quello che sarà il finale di stagione del Milan che è ancora in corsa in Europa League, diventata obiettivo primario dei rossoneri per il cammino di questa annata. Se i rossoneri non dovessero arrivare in fondo alla competizione, avrebbero meno entrate dall’UEFA e dovranno ricorrere al mercato per sistemare i propri conti.