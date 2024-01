Addio Napoli, nuova destinazione per Politano: ecco le cifre

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Matteo Politano: ecco le ultimissime sulla prossima destinazione del calciatore azzurro.

Valige in mano per Mattia Politano. L’esterno del Napoli ha ricevuto una proposta importante per lasciare gli azzurri nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Quale sarà il futuro di Matteo Politano? Ci sono nuove indiscrezioni di mercato relative all’addio del calciatore, che è pronto a lasciare Napoli in questa sessione di mercato di gennaio 2024. La società azzurra è a lavoro per definire il colpo Samardzic, potrebbe prendere in considerazione anche l’eventuale partenza di Politano che è nel mirino di alcune società. Con il contratto in scadenza nel 2025, può chiudersi in anticipo la sua avventura a Napoli.

Calciomercato Napoli: svolta Politano, ecco chi lo prende

Sulle orme di Elmas, anche Politano sta riflettendo riguardo il suo futuro. Il giocatore ha ricevuto una ricca proposta per lasciare Napoli in questo mercato di gennaio. Ecco nuovi aggiornamenti riportati dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Secondo le ultime notizie di mercato Napoli, c’è l’Arabia Saudita che sta tentando Matteo Politano. In particolar modo, il classe 1993 è finito nel mirino dell’Al Shabab. L’interesse è molto concreto con gli arabi pronti a sfruttare l’occasione e prendere il campione d’Italia in carica.

Alla vigilia dell’Europeo, l’eventuale partenza verso la Saudi Pro League potrebbe mettere a repentaglio la convocazione di Politano che ha ricevuto una proposta da 7 milioni a stagione per tre anni. Il club è pronto ad offrire al Napoli 12 milioni, anche se l’offerta può essere alzata.

Calciomercato: Politano in Arabia Saudita, cosa sta succedendo

Politano, che in questa prima parte di stagione ha già collezionato 24 presenze con 6 gol e 5 assist, è pronto a valutare l’eventuale addio da Napoli. Il calciatore sta riflettendo riguardo la proposta dell’Arabia Saudita, con l’Al Shabab interessato a prenderlo nel corso di questa sessione di mercato.