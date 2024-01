Rivoluzione Milan: Farioli e l’ex Barcellona

In casa Milan si sta pensando già alla prossima stagione e spunta il nome di Francesco Farioli per la panchina rossonera.

L’intenzione del Milan è quella di chiudere la stagione con Stefano Pioli in panchina a meno di clamorosi colpi di scena da qui ai prossimi mesi. Si sta però già valutando qualche profilo per la guida tecnica della squadra ed uno di questi porta a una grande rivelazione stagionale.

Francesco Farioli, allenatore italiano del Nizza, sta facendo molto bene in Ligue 1 con la squadra rossonera e sembra essere pronto per l’avventura in una big europea, magari proprio cambiando squadra e campionato ma non il colore della maglia.

Dopo i buoni risultati conseguiti in Turchia, Farioli si è trasferito in Francia dove sta impressionando, trovandosi in piena zona Champions League a pochi punti dal PSG primo in classifica. Il tecnico italiano potrebbe arrivare al Milan in estate portando con sé un difensore del Nizza che ha avuto un passato al Barcellona.

Calciomercato Milan, idea Farioli: può portare un difensore ex Barcellona

Francesco Farioli, classe 1989, sta impressionando gli addetti ai lavori con il suo gioco molto propositivo. Un tecnico che si ispira molto al calcio proposto da Roberto De Zerbi, avendo lavorato con il tecnico bresciano ai tempi del Sassuolo. Un allenatore giovane e propositivo che potrebbe fare al caso del Milan nel momento in cui dovesse decidere di sostituire Pioli.

Oltre all’allenatore del Nizza, il Milan potrebbe portare in rossonero anche Jean-Clair Todibo, centrale ex Barcellona che sta vivendo una delle sue migliori stagioni sotto la guida del tecnico italiano.

Classe 1999, Todibo è letteralmente esploso in questa stagione in Ligue 1 mettendosi in mostra come uno dei migliori difensori del campionato. A complicare il suo acquisto da parte del Milan c’è la situazione contrattuale. Il contratto con il Nizza scadrà nel giugno del 2027 e viene valutato circa 35 milioni di euro dal club transalpino. Una cifra troppo alta per le casse del club meneghino considerata anche l’abolizione del decreto crescita.

Intanto il Milan è al lavoro per cercare di sistemare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in questa stagione. I continui infortuni che hanno colpito la difesa hanno messo in difficoltà i rossoneri che hanno dovuto richiamare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e sono alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Il nome più caldo è quello di Kiwior, in uscita dall’Arsenal. Possibile anche un innesto a centrocampo considerato che Pobega dovrebbe tornare a disposizione solamente alla fine di aprile.