Scambio bomba Inter: Inzaghi finalmente ha il suo pupillo

Inter pronta a vagliare nuove soluzioni di mercato anche per la prossima stagione, cercando così di accontentare anche il proprio tecnico.

Essere al primo posto dopo 18 giornate porta a pensare che si deve fare tutto ciò che è possibile per programmare al meglio, non solo la sessione invernale di calciomercato, ma anche quella estiva. Questo perché, qualora l’Inter dovesse aggiudicarsi il suo ennesimo scudetto, avrebbe l’obbligo di attrezzarsi ulteriormente per poter competere anche a livello europeo con maggior forza.

Servono quindi calciatori di spessore ma anche giocatori che possano esser in linea con il gioco di Simone Inzaghi. Due punti cardine fondamentali dietro cui ruota attorno tutto il mercato di Beppe Marotta. Fare delle scelte su questi due fattori, con un budget ridotto non è semplice. Per questo motivo, si cercano delle soluzioni che possano andare bene anche agli altri club, così da poter giungere lo stesso ad un accordo.

Un qualcosa del genere potrebbe avvenire a luglio anche sull’asse Milano-Roma, quando il duo Marotta-Ausilio proverà ad accontentare in tutti i modi Simone Inzaghi, prendendogli così il suo ennesimo pupillo dalla Lazio.

Inter, in arrivo il pupillo di Inzaghi

Ebbene sì, l’Inter proverà ad ingaggiare Luis Alberto dalla Lazio. Ormai, nonostante le parole di circostante e l’alto minutaggio con Sarri, i rapporti tra lo spagnolo e l’ambiente biancoceleste non sono ai massimi storici, nonostante un recente rinnovo che sembrava averlo tolto una volta e per sempre dal mercato. Invece un po’ il rendimento altalenante, un po’ i problemi affrontati quest’anno rischiano di riaprire clamorosamente a una possibilità di addio.

Considerando che il contratto di Luis Alberto è in scadenza a giugno 2027, per poterlo ingaggiare a titolo definitivo l’Inter avrà come possibilità solo quella di presentare un’offerta in denaro più una contropartita tecnica che potrebbe essere di interesse alla Lazio. In questo caso, uno dei nomi papabili potrebbe essere il giovane Asllani. Con 10 milioni più il centrocampista albanese, la trattativa con il club di Claudio Lotito si potrebbe anche concludere positivamente.

In questo modo, Maurizio Sarri avrà un nuovo centrocampista e Simone Inzaghi potrà finalmente riabbracciare il suo pupillo, dando così al centrocampo nerazzurro quell’imprevedibilità di cui spesso si parla e molte volte viene richiesto a Mkhitaryan. Luis Alberto ha forse minor dinamismo dell’armeno ma di sicuro più classe, più di chiunque altro in tutta la Serie A. Ecco perché all’Inter e a Simone Inzaghi non dispiacerebbe di certo averlo nella propria rosa.

A questo punto, non resta altro che attendere la fine della stagione per vedere come evolverà realmente la trattiva e se alla fine, Marotta riuscirà a spuntarla con Claudio Lotito. Un qualcosa difficile da dirsi: solo il tempo e la diplomazia possono portare a qualche esito.