Vlahovic ceduto in saldo: la Juventus lo lascia andare

C’è una big di Premier che vorrebbe acquistare il cartellino di Dusan Vlahovic: la Juventus potrebbe lasciar andare il bomber serbo in saldo

In casa Juventus continua a tenere banco lo spinoso tema riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo si è reso protagonista di una buona prestazione nel big match casalingo contro la Roma targata José Mourinho, propiziando il gol di Rabiot con uno splendido assist di tacco.

L’ex Fiorentina sembra sempre più in grado di dare un contributo significativo alla causa bianconera, ma la sua permanenza a Torino appare comunque tutt’altro che scontata. In tal senso, chiaramente, incidono i problemi fisici che hanno rallentato il percorso di crescita del bomber di Belgrado. A maggior ragione se Massimiliano Allegri dovesse rimanere sulla panchina torinese, l’attaccante classe 2000 potrebbe abbandonare la nave nell’estate del 2024 per intraprendere una nuova avventura.

D’altronde, già nei mesi scorsi si era parlato insistentemente di una possibile cessione di Vlahovic, a patto che arrivasse sul tavolo un’offerta ritenuta congrua al valore del calciatore. Il trainer livornese non lo apprezza molto calcisticamente parlando, preferirebbe avere a disposizione un centravanti con caratteristiche più adatte alla sua filosofia di gioco.

Calciomercato Juventus, Vlahovic via in saldo: l’Arsenal ha deciso

In tutto ciò, con o senza Decreto Crescita Vlahovic comporta una spesa alquanto pesante che non è giustificata dal rendimento sul campo dell’atleta 23enne. Si intravedono sprazzi di fuoriclasse, però è troppo poco. La ‘Vecchia Signora’ ha bisogno di un numero nove in grado di fare la differenza in ogni partita.

Ragion per cui quello dell’addio è uno scenario da tenere in considerazione da qui a giugno. A questo proposito, il destino potrebbe condurre l’attaccante serbo in Premier League. Stando a quanto riferisce il ‘Daily Express’, l’Arsenal sarebbe concretamente interessato all’acquisto della punta bianconera.

I ‘Gunners’ si erano avvicinati a lui anche in passato, prima che il classe 2000 decidesse di sposare il progetto Juventus. Ora la situazione è cambiata, perciò Vlahovic non disdegnerebbe affatto un trasferimento alla corte di Mikel Arteta.

Sembra, però, che l’Arsenal non sia disposto a piazzare una proposta superiore ai 40 milioni di euro, cioè circa metà prezzo della valutazione estiva. L’ex Fiorentina, nonostante le difficoltà riscontrare in quel di Torino, rappresenta un patrimonio del club di Exor, di conseguenza la Juve vorrebbe molti più soldi per avviare la vendita del talento di Belgrado.

Ma è difficile incassare una cifra particolarmente elevata per un giocatore che ha deluso le aspettative e che si porta dietro non pochi infortuni. Nel calciomercato le sorprese non mancano mai e l’Arsenal alla fine potrebbe riuscire a spuntarla, anche se siamo nel campo delle ipotesi per adesso. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.