L’Inter vince il derby di mercato col Milan: colpo da scudetto

Dopo il colpo Tajon Buchanan l’Inter si è immediatamente messa al lavoro andando alla ricerca di altre opportunità in questo calciomercato che potessero fare al caso di Simone Inzaghi. Considerato l’andazzo della stagione, la dirigenza nerazzurra avrebbe intenzione di far compiere alla rosa un ulteriore salto di qualità, così da ipotecare lo scudetto ed andare il più avanti possibile in Champions League, raggiungendo perché no un’altra volta la finale.

A fronte di questo tanti nomi sarebbero stati accostati all’Inter nel corso di queste ultime settimane, ma stando alle ultime notizie la priorità del biscione adesso è quella di beffare il Milan nella corsa ad un giocatore che tanto piace a Simone Inzaghi e dirigenza.

L’Inter beffa il Milan anche sul mercato: colpo da scudetto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, pronto a beffare il Milan nella corsa ad un giocatore che proprio negli scorsi giorni sarebbe stato proposto ed accostato ai rossoneri. Nonostante sia arrivato dopo, il biscione sembrerebbe essere intenzionato a mettere la freccia per l’attaccante e superare il diavolo nelle trattative col club di Premier League per il giocatore.

Ovviamente si tratterebbe essere di un’operazione tutt’altro che semplice, ma le condizioni impostate dal club inglese favorirebbero proprio l’Inter, che qualora dovesse concretizzare l’interesse per il giocatore non ci metterebbe niente a trovare l’accordo con le parti in causa.

Stando dunque a quanto riportato da Football Insider, anche l’Inter sembrerebbe essersi inserita nella corsa a John Duran dell’Aston Villa, con il Milan che rischia di rimanere nuovamente con un pugno di mosche in mano in un derby di mercato, forse anche perché poco convinto dell’investimento e del profilo dell’ex Chicago FIre.

Inter su Duran dell’Aston Villa: affare possibile, ma ad una condizione

Oltre al Milan su John Duran dell’Aston Villa ci sarebbe anche l’Inter, che avrebbe però intenzione di fare qualche movimento in attacco nel prossimo calciomercato solo nel momento in cui ci dovesse essere un’uscita in quel reparto. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, il possibile sacrificato sembrerebbe essere Alexis Sanchez, mai realmente apprezzato da Simone Inzaghi ed oramai ai margini del progetto tecnico nerazzurro.

L’Inter spera dunque di piazzare il cileno altrove già in questo gennaio, con Duran che rappresenterebbe essere la prima alternativa per sostituirlo, anche se in realtà Marotta ed Ausilio starebbero valutando anche un’altra, allettante, soluzione.

Non solo Duran: l’Inter valuta un colpo a effetto in Serie A

Duran è un nome che dalle parti di viale Liberazione intriga e non poco, considerato il fatto che si tratta di un’occasione di mercato che potrebbe fare decisamente comodo all’Inter, che però starebbe valutando anche un colpo ad effetto dalla Serie A. Stando alle ultime notizie, infatti, il club nerazzurro sarebbe tentato dall’affare Luis Muriel a parametro zero in vista della prossima stagione, al costo di rimanere anche con un attaccante in meno per il resto della stagione qualora Sanchez dovesse andare via. Staremo a vedere.