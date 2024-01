Stallo Samardzic: può saltare tutto, il motivo

Il Napoli ha deciso di puntare tutto su Samardzic dell’Udinese per sostituire Elmas ora e Zielinski quando lascerà il club azzurro per andare all’Inter.

Intanto, ci sono aggiornamenti che riguardano proprio il possibile acquisto del centrocampista di talento dell’Udinese che piace al Napoli e altre società da tempo in Serie A, perché l’Inter aveva comprato il giocatore in estate quando è poi saltato tutto dopo che aveva anche sostenuto le visite mediche. Adesso però potrebbe esserci un nuovo problema ad accordo quasi formalizzato tra le due società.

Arrivano delle nuove notizie in merito a quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Saranno giorni decisivi per il futuro di diversi giocatori in Italia e all’estero che possono arrivare per cambiare il proprio futuro e anche quello dei club in difficoltà che hanno voglia di dare una scossa a questa situazione. E’ il caso del Napoli di De Laurentiis pronto ad investire con nuovi acquisti in maniera importante.

Calciomercato Napoli: problema Samardzic per De Laurentiis

Sono due le priorità al momento per il Napoli che vuole comprare Samardzic per il centrocampo e un nuovo difensore con Dragusin in vantaggio su tutti per il ruolo di centrale. Dopo aver chiuso per Mazzocchi (attesa l’ufficialità) il club azzurro vuole provare a mettere in rosa altri nuovi giocatori che possano fare la differenza in vista dei prossimi mesi, gli ultimi e quelli decisivi per terminare al meglio la stagione.

Per Samardzic sembrava ormai fatta per il Napoli, ma c’è una fase di stallo al momento che sembra bloccare tutto. Perché il calciatore e suo padre agente ancora non hanno raggiunto l’intesa con il presidente De Laurentiis per la questione legata ai diritti d’immagine, un problema comune per il Napoli in ogni trattativa visto che il club azzurro prende sempre tutti i diritti di ogni suo tesserato.

Adesso ci sono delle novità importanti anche perché c’è ancora una piccola distanza tra Napoli e Udinese che chiede 27 milioni di euro per lasciar andare subito Samardzic. Il calciatore, intanto, è seguito fortemente anche dalla Lazio di Lotito che può inserirsi da un momento all’altro e beffare il club azzurro, considerando che può fare un regalo a Sarri che considera un suo pupillo il giovane centrocampista. Da capire proprio in queste prossime ore come si potrebbe concludere la vicenda.