Serie A, si sblocca la trattativa col Milan: colpo salvezza

A prendersi la scena in questo calciomercato saranno non solo le big di Serie A ma anche quelle società che hanno intenzione di rinforzarsi a gennaio per raggiungere gli obiettivi prefissatosi ad inizio stagione, come può essere una salvezza tranquilla ad esempio.

Per farlo c’è bisogno di alzare il livello tecnico della rosa per colmare così il gap con chi sta davanti in classifica, strategia acquisita e capita da una dirigenza in particolare, che proprio in queste ore sarebbe riuscita a sbloccare un’importante trattativa col Milan, che dopo un primo momento di ostruzionismo si sarebbe detto propenso a cedere il giocatore in questo calciomercato, anche se solo alle sue condizioni.

L’apertura del club rossonero è comunque un primo passo verso la realizzazione di un’affare che potrebbe avere un impatto significativo nella scorsa salvezza di quest’anno in Serie A.

Calciomercato, colpo dal Milan per la salvezza: le ultime

Il Milan si sta rendendo protagonista in questo calciomercato non solo sul fronte delle entrate ma anche su quello delle uscite, come confermato dalla trattativa ingaggiata proprio in queste ore con una società di Serie A, intenzionata ad incrementare la qualità in rosa per migliorare la propria situazione di classifica in questa seconda parte di stagione.

Per farlo, dunque, la dirigenza ha deciso di puntare su uno degli esuberi della formazione di Stefano Pioli, scontento in rossonero perché alla ricerca di maggior minutaggio che possa fare bene alla sua carriera. Inizialmente il Milan non era propenso all’idea di cedere il giocatore in Serie A, ma dopo i primi colloqui con la dirigenza acquirente Furlani e Moncada si sono convinti che questa possa essere, almeno per il momento, la soluzione migliore per il futuro del ragazzo.

Ottenuto il via libera dal diavolo, la società non avrebbe alcuna intenzione di perdere altro tempo ed anzi, sarebbe pronta ad affondare già nelle prossime ore il colpo decisivo per il rossonero. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, il primo colpo di Walter Sabatini di rientro alla Salernitana potrebbe essere il giovane Luka Romero dal Milan.

Salernitana su Romero: il Milan apre al prestito, ostacolo la volontà del ragzzo

A quanto pare la Salernitana sarebbe sulle tracce di Luka Romero, giocatore per il quale avrebbe già chiesto il prestito al Milan. Visto che in rossonero l’argentino trova pochissimo spazio, il diavolo avrebbe acconsentito alla possibilità di lasciarlo andare fino a fine stagione ai campani, ma la volontà del ragazzo rappresenterebbe essere il principale ostacolo a questa trattativa.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, Romero non prenderebbe in considerazione alcuna opzione in Serie A, visto che avrebbe dato priorità e preferenza alla Spagna in caso di cessione.

Sabatini scatenato: tutti i colpi per la Salernitana

Luka Romero sarebbe solo uno dei nomi che Sabatini starebbe monitorando per migliorare la Salernitana. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, sul taccuino del dirigente campano ci sarebbero anche i nomi di Hans Nicolussi Caviglia, Filippo Ranocchia (attualmente in prestito all’Empoli), Giorgio Cittadini, 21enne di proprietà dell’Atalanta ma attualmente in prestito al Monza, e quelli di Davide Faraoni e Leonardo Sernicola, considerata l’imminente cessione di Pasquale Mazzocchiu.