Contatto Lukaku-Conte: di nuovo insieme il prossimo anno

Romelu Lukaku e Antonio Conte, la coppia può ricomporsi: l’attaccante e il tecnico insieme nella prossima stagione, scenario clamoroso

Ci sono sinergie particolari che possono determinarsi tra un giocatore e un allenatore, con il primo a trovare il contesto ideale in cui esprimersi e il secondo a ricavarne il massimo potenziale in termini di talento per puntare a grandi traguardi. Di certo, è quello che è accaduto all’Inter tra Romelu Lukaku e Antonio Conte, che in nerazzurro hanno vissuto un biennio formidabile.

Dal 2019 al 2021, il tecnico pugliese ha potuto contare su una coppia d’attacco formidabile, quella composta dal belga e da Lautaro Martinez. L’argentino è esploso definitivamente, ma dal punto di vista dei numeri la parte del leone l’ha fatta proprio Lukaku, con 64 gol in 95 presenze complessive. Forse non per caso, non abbiamo più rivisto un Lukaku in condizioni così smaglianti. E’ sua la firma sull’ultimo scudetto dell’Inter e sull’ultimo trionfo personale, da allenatore, di Conte.

Il pugliese è fermo da quasi un anno, ma ormai dovrebbe mancare poco al suo ritorno in panchina. Per questa stagione, ha deciso di non accettare progetti in corsa, rifiutando la corte del Napoli in autunno e verosimilmente dicendo no anche ai primi sondaggi da parte del Milan. In estate, però, si può essere praticamente certi che vedremo l’ex Ct di nuovo in azione. Le proposte potenziali non gli mancano di certo e sembra che il primo tassello della sua nuova avventura possa essere proprio Lukaku, suo braccio armato ai tempi dell’Inter.

Conte contatta Lukaku, è successo in Juventus-Roma: il retroscena pazzesco

Conte si sarebbe già mosso in tal senso contattando Lukaku in questi giorni. O almeno, è quanto sostengono alcuni insider di mercato. Su ‘X’, il profilo ‘Salt and pepper’, vicino all’ambiente Juventus, riporta spesso indiscrezioni di vario genere.

Tra queste, ci sarebbe quella secondo cui un membro dell’entourage di Conte, recatosi a Torino per Juventus-Roma, abbia avvicinato Lukaku chiedendo la disponibilità dell’attaccante a seguire il tecnico nella sua prossima avventura.

Da capire, adesso, dove questo potrebbe avvenire. Conte è uno dei papabili per la panchina della Roma in caso di addio di Mourinho, ma la conferma del belga nella Capitale a livello economico non è semplicissima, così come non è per niente scontato che il tecnico decida davvero di sposare la causa giallorossa.

Non è l’unica pista, anzi. Per Conte si potrebbe poi concretizzare il tanto atteso ritorno a Torino sulla panchina della Juventus, ma sarebbero da verificare le condizioni ambientali per quanto concerne l’attaccante (bersagliato di fischi l’altra sera dopo il dietrofront estivo). E se i due ripartissero insieme dal Milan? Anche questa è un’ipotesi da tenere molto in considerazione.