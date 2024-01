Inter, arriva subito l’erede: pagano la clausola

Inter alla continua ricerca di soluzioni per rinforzarsi a centrocampo anche per la prossima stagione: c’è un talento super nel mirino

Il primo posto in classifica dopo 18 giornate, così come la qualificazione agli ottavi di Champions League, impongono al duo Marotta-Ausilio di pensare sempre a come rinforzare l’Inter. Un punto dolente, soprattutto quando non si ha un grande budget ma si è una società importante con una storia che ti impone di puntare a vincere ogni anno tutto ciò che è possibile.

Per questo motivo, a prescindere dalla sessione invernale di calciomercato i nerazzurri continuano a vagliare le varie soluzioni per potersi rinforzare nel miglior modo possibile a centrocampo. Bisogna trovare soluzioni adatte e non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico-tattico.

Servono calciatori forti, di esperienza e che possano essere in sintonia con il gioco di Simone Inzaghi, ammesso che il prossimo anno si prosegua con lui. Nel caso in cui l’intenzione fosse questa ci sarebbe bisogno di trovare un sostituto di Calhanoglu, qualora il turco dovesse ricevere qualche irrinunciabile offerta dalla Premier o anche dall’Arabia Saudita. Ipotesi difficile, ma non impossibile.

Inter, trovato l’erede di Calhanoglu

Secondo quanto viene riportato da ‘Calciomercato.it’, il calciatore ideale e su cui l’Inter punterebbe senza alcun dubbio sarebbe Martin Zubimendi della Real Sociedad. Un centrocampista centrale che nell’ultimo anno e mezzo ha avuto modo di conquistare tutti con il suo gioco e le sue incredibili prestazioni.

D’altronde, il classe ’99 della società basca, oltre a fare bene in Liga, è artefice di un’ottima Champions League con prestazioni autorevoli. Nelle 26 gare finora disputate tra le varie competizioni con la maglia della Real Sociedad, ha già messo a segno 3 reti e fornito 1 assist, dimostrando di essere molto bravo sia in fase d’interdizione che in quella di costruzione.

Naturalmente non c’è solo l’Inter. Il 24enne della nazionale spagnola è nella lista dei desideri del Barcellona, così come anche di altri grandi club europei. Sebbene abbia un contratto in scadenza a giugno 2027, Zubimendi potrebbe essere acquistato facendo leva sulla clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Una cifra alquanto elevata, che l’Inter potrebbe decidere anche di investire se, oltre alla cessione del turco decidesse di dire addio anche a Barella a fine stagione, considerata la presenza di Frattesi già in rosa.

In quel caso Marotta avrebbe i fondi necessari per fare un investimento del genere battendo anche l’agguerrita concorrenza catalana. Dunque, non resta che attendere fine stagione per vedere quali potranno essere i risvolti di questa interessante trattativa tra il club nerazzurro e lo spagnolo.