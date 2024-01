Irrompe la Juve: è lui il colpo del futuro. La Juventus che ha in mente Cristiano Giuntoli ha diverse caratteristiche. Una è la gioventù.

La Juventus, ad un turno dal fatidico giro di boa del campionato, è sempre più vicina alla vetta. Soltanto due punti la dividono dalla capolista Inter ma sembra che alla Continassa, e nella testa di Massimiliano Allegri, non sembrano esserci variazioni al programma.

Se per il tecnico livornese non è cambiato nulla per quanto riguarda l’obiettivo finale da raggiungere in campionato, dove l’irrinunciabile qualificazione alla prossima Champions League rimane saldamente al primo posto, per il momento, sembra essere cambiato qualcosa per quanto riguarda il presunto obiettivo di mercato.

Il centrocampista di cui si parla ormai da settimane e che dovrebbe rappresentare il conclamato rinforzo della formazione bianconera potrebbe, invece, non arrivare. E’ stato lo stesso allenatore bianconero a lanciare lo ‘scoop’ dopo la vittoriosa gara di campionato contro la Roma.

L’elogio diretto a Joseph Nonge, centrocampista bianconero classe 2005, con le parole riportate da calciomercato.com: “Non chiedo niente dal mercato a centrocampo, abbiamo un 18enne che se mette la testa a posto…”, sembra quasi un consiglio a Giuntoli. Il direttore tecnico della Juventus sembra aver ascoltato il consiglio del suo allenatore e le sue attenzioni sono ora rivolte altrove.

Vuoi per scelta, vuoi per necessità la Juventus del prossimo futuro sarà sempre più giovane. Kenan Yildiz, il tris di giovani del Frosinone, Soulé-Barrenechea-Jorge a cui presto si aggiungerà anche Huijsen, sono le punte di diamante di un progetto nato diversi anni fa e che Giuntoli vuole ulteriormente rafforzare.

L’acquisto del talento montenegrino, classe 2006, Vasilije Adzic, è soltanto l’inizio di un piano che prevede ulteriori acquisti tra i giovanissimi talenti. E dopo il blitz montenegrino Giuntoli è pronto a chiudere un altro colpo di grande prospettiva. E molto più vicino a Torino…

L’esperto di mercato Nicolò Schira ci ha fornito un’indiscrezione di mercato sul suo profilo X che riguarda la Juventus: “La Juventus è interessata al giovane talento della Cremonese Guido Della Rovere (classe 2007)“. Il giovane talento grigiorosso ha fantasia, un trequartista vecchia maniera e un piede mancino che incanta.

I capelli castano chiaro ‘alla Yildiz’ sembrano un motivo in più per spingere Guido Della Rovere in direzione Continassa. Vuoi per scelta, vuoi per necessità la Juventus di domani sarà sempre più giovane e forse con un Guido Della Rovere in rosa.