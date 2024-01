Juventus: cambia il futuro di Yildiz, l’annuncio di Allegri

Arrivano le parole di Allegri riguardo il futuro di Yildiz: ecco l’annuncio del tecnico al termine della partita di Coppa Italia vinta contro la Salernitana.

Successo importante della Juventus che ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto in casa per 6-1 la squadra di Pippo Inzaghi. Protagonista, nel finale di partita, anche il giovane Yildiz autore del quinto gol. Ecco le parole di Allegri sul giovane attaccante turco.

Juventus, le parole di Allegri a Mediaset dopo la vittoria contro la Salernitana

“Abbiamo preso un gol inaspettato poi la reazione della squadra è stata buona. Ribaltare una partita è un buon segnale, significa che la squadra sta bene fisicamente. Abbiamo fatto una partita di grande attenzione, adesso pensiamo a domenica che sarà complicato. Troveremo una squadra diversa sotto il piano della motivazione”.

In questo momento stiamo discretamente bene fisicamente, abbiamo giocato anche meglio. Bisogna essere più lucidi, siamo arrivati dentro l’area e sbagliato l’ultimo passaggio. Su questo dobbiamo ancora lavorare.

“Yildiz insieme a Chiesa e Vlahovic? Vedremo, bisogna valutare tante cose. Nel calcio di oggi la panchina è molto importante. Se saremo bravi a giocare con più giocatori offensivi è ancora meglio ma ciò dipende da tanti fattori.

Yildiz è un ragazzo intelligente, avrà una carriera importante davanti. Tutti i grandi giocatori che ho allenato erano tutti intelligenti, per stare in squadre importanti servono giocatori responsabili. Sono tutti che hanno voglia di fare cosa straordinaria e migliorarsi ogni giorno.

“Alla Juventus c’è sempre stata una società forte, l’anno scorso ci sono state delle problematiche anche se affianco a me c’era sempre la società. Abbiamo portato a termine la stagione, perdendo la finale a Siviglia in modo rocambolesco così come la Coppa Italia contro l’Inter. Quello che sta facendo la squadra quest’anno è frutto anche del lavoro dello scorso anno. Le cose non si costruiscono in sei mesi o in un anno, questa volta abbiamo lavorato in serenità.

“Ci sono Giuntoli e Manna che ci aiutano, bisogna lavorare senza esaltarsi. Alla Juve la normalità è vincere le partite per arrivare a maggio ed essere protagonisti. Bisogna arrivare tra le prime quattro, l’eventuale Champions dell’anno prossimo sarà diversa. Bisogna pensare a ciò che accadrà fra sei mesi, senza programmazione altrimenti è un casino”.