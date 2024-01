Juventus: retroscena Lukaku Vlahovic, la nuova offerta

E’ stata una telenovela estiva di calciomercato quella che ha riguardato la Juventus per il possibile cambio attaccante con Vlahovic e Lukaku al centro di tutto.

Perché il club bianconero è stato tentato seriamente dal poter provare a prendere un nuovo bomber dando via il suo attuale attaccante per incassare una cifra importante economicamente e per provare a dare una svolta dal punto di vista del gioco e dei gol. Perché è chiaro a tutti che il modo di giocare della Juventus di Allegri non combaci con Vlahovic alla perfezione.

Più volte il giocatore serbo è stato criticato e ha subito un’astinenza dal gol. Adesso ci sono delle novità importanti riguardo il retroscena di mercato che è spuntato fuori per il caso Vlahovic Lukaku tra Juventus e Chelsea che resta il proprietario del cartellino del belga anche se oggi è in prestito alla Roma.

Calciomercato Juventus: retroscena Vlahovic Lukaku

Il calciomercato regala sempre grandi sorprese e ora spuntano fuori delle notizie che riguardano anche il retroscena Vlahovic Lukaku. In estate il giocatore belga è rimasto per mesi senza allenarsi con il Chelsea che ha deciso alla fine di cederlo in prestito alla Roma dopo che sono saltate diverse trattative. Una di queste era quella che riguardava proprio il passaggio del belga di nuovo in Serie A ma per firmare con la Juventus. Perché il club bianconero ha provato a prenderlo per mesi, fino a quando poi è saltato tutto per tutta una serie di motivi. Uno di questi era quello dei tifosi, che hanno spinto per non far firmare l’attaccante con i bianconeri.

A raccontare del retroscena di mercato tra la Juventus e Lukaku dove c’era di mezzo anche Vlahovic che avrebbe firmato col Chelsea è stato Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il belga fino all’ultimo ha aspettato la Juventus e ha sperato di firmare con i bianconeri. La trattativa era ormai chiusa con il Chelsea che offriva Lukaku più 20 milioni di euro per Vlahovic, poi però si è arenato tutto dopo che la tifoseria bianconera si è opposta all’accordo che era quasi raggiunto.

Adesso si cerca di capire quello che sarà il futuro di Vlahovic alla Juventus ca una cifra superiore ai 70 milioni. Il Chelsea arrivò a offrire Lukaku più 20 milioni, ma la proprosta fu giudicata insoddisfacente”. Il resto è storia recente.