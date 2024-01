Kroos-Juventus, colpo di scena inatteso: c’è la firma

Kroos-Juventus, colpo di scena inatteso. Inizia a muoversi qualcosa nel mercato della Juventus ed arrivano i primi importanti responsi.

Capodanno in campo per la Juventus. I ragazzi di Massimiliano Allegri si sono allenati sotto gli occhi degli uomini-mercato bianconeri, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, nonché dell’amministratore delegato, Maurizio Scanavino.

E’ uno snodo importante della stagione, dal momento che in tre giorni la formazione bianconera incontrerà due volte la Salernitana. La prima giovedì 4 gennaio all’Allianz Stadium, inizio ore 21.00, incontro valido per gli ottavi di Coppa Italia, mentre la seconda sfida avrà luogo all’Arechi domenica 7 gennaio, con inizio alle ore 18.00, che chiuderà il girone di andata delle due formazioni.

Coppa Italia e campionato, due obiettivi importanti. Il primo dichiarato ufficialmente, il secondo considerato fondamentale soltanto al fine del raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Sono, però. anche i giorni in cui si è aperto il mercato di gennaio, dove la Juventus proverà a inserire in rosa il centrocampista che occorrerebbe ad Allegri.

Kroos-Juventus, colpo di scena inatteso

Su chi potrebbe essere colui che andrà ad aumentare il tasso di qualità della mediana bianconera si discute ormai da settimane, ma una notizia degli ultimi giorni può fornire indicazioni importanti. Notizia di fine anno proveniente dalla Spagna ma che potrebbe condizionare non poco il prossimo mercato della Juventus.

In mercato inizia a lanciare segnali. Lo fa, indirettamente, con notizie che sul mercato avranno poi chiare conseguenze. Dalla Spagna è arrivata la notizia che Carlo Ancelotti sarà ancora il tecnico del Real Madrid per le prossime due stagioni.

Per il tecnico italiano quindi niente nazionale brasiliana. Notizia che, apparentemente, riguarderebbe soltanto il club più famoso del mondo. Todofichajes.com, con un post sul suo profilo X, ci fa sapere, però, che: “Il rinnovo di Kroos è in programma“.

Proprio il rinnovo del tecnico italiano con il Real Madrid porterà con sé la firma del centrocampista tedesco, uno dei tanti nomi accostati alla Juventus nelle scorse settimane. A questo punto Giuntoli dovrà guardare altrove nella sua ricerca del centrocampista. L’ipotesi Toni Kroos era sul tavolo dal momento che il giocatore dei Bianchi di Spagna è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Pertanto non si sa ancora chi sarà il centrocampista scelto per Massimiliano Allegri, sicuramente si sa chi non vestirà la maglia bianconera. Il mercato di gennaio è però appena partito. La Juventus segue da tempo altri profili, soprattutto appartenenti alla Premier League e chissà che proprio da oltremanica non arrivi l’annuncio del tanto atteso centrocampista.