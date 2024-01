La Juve tenta il colpaccio: 50 milioni per chiudere l’operazione

Con il contratto in scadenza nel giugno del 2024, la volontà della Juventus sarebbe quella di chiudere il prima possibile: obiettivo da 50 milioni.

La Juventus accelera per un nuovo contratto, e la volontà della società sembra quella di chiudere nei prossimi mesi. La sponsorizzazione infatti scadrà nel giugno del 2024, e non sembrano esserci al momento i presupposti per un rinnovo.

Parliamo stavolta non di un calciatore ma di una sponsorizzazione per il club. Jeep, main sponsor sulla maglia, al momento garantisce un’entrata pari a 45 milioni di euro, ma il club vorrebbe alzare il tetto fino a 50. Le strade di Jeep e della Juventus presto si separeranno. Il produttore di auto statunitense di proprietà di Stellantis, gruppo nato di fatto dalla nota fusione tra FCA e Peugeot, con Exor tra i principali azionisti, lascerà la maglia dei bianconeri e farà spazio verosimilmente ad altri sponsor.

Si cerca un nuovo brand da proporre alle casacche della Vecchia Signora, che in questi mesi tenterà di sottoscrivere un contratto ancora più oneroso. La volontà è quella di andare oltre i 45 milioni adesso percepiti dalla sponsorizzazione di Jeep, puntando almeno a 50 milioni a stagione. Una cifra importante, che potrebbe arrivare anche in vista delle nuove buone prestazioni sportive.

50 milioni per il nuovo sponsor: dagli Stati Uniti ai brand arabi

Il danno d’immagine del resto, con la non partecipazione alle coppe europee e il terremoto societario della scorsa stagione, ha investito tutti gli sponsor presenti sulla maglia juventina, a partire da quelli tecnici. In questo momento però la Juventus sembra lanciata verso i primi posti in classifica, cammino che garantirà a meno di clamorosi ribaltoni la presenza dei bianconeri il prossimo anno nuovamente sui palcoscenici più importanti del calcio internazionale.

La Juventus 2023/2024 corre in campionato, e al di là di ogni possibile scaramanzia dovrebbe contendere il titolo all’Inter fino alla fine della stagione. L’Obiettivo minimo, come dichiarato più volte dal tecnico Allegri, è però quello del quarto posto. La qualificazioni in Champions League infatti sarebbe anche uno dei requisiti minimi in ambito sponsorizzazione.

I risultati sportivi, fino a questo momento positivi, potrebbero influire nella ricerca di un nuovo brand, disposato ad esaudire le richieste dei bianconeri qualora questi dovessero ritrovare visibilità in Europa. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, pare che i terreni sondati fino ad ora siano quelli degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita.

Sul tavolo però di offerte concrete non ne sarebbero arrivate; quel che è certo è che il contratto con Jeep non verrà rinnovato, e che a fine stagione la Juventus siglerà un contratto con un nuovo top brand con l’obiettivo di guadagnare almeno 50 milioni a stagione.