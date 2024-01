Mercato Juve: Giuntoli esce allo scoperto, chi arriva a gennaio

Arrivano le parole del direttore sportivo della Juventus Giuntoli: ecco l’annuncio riguardo il mercato dei bianconeri.

C’è un nuovo aggiornamento che riguarda la Vecchia Signora. Alla ricerca di rinforzi Scudetto, i bianconeri stanno pensando anche al futuro con un occhio al mercato dei futuri parametri zero. Ecco la rivelazione del direttore sportivo Giuntoli che, prima di Juventus Salernitana di Coppa Italia, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti riguardo il mercato dei bianconeri.

Chi saranno i prossimi rinforzi della Juventus? I bianconeri sono alla ricerca di una grande occasione per questa finestra di gennaio 2024. Nonostante le tante voci, per adesso la società non s’è mossa con nessun giocatore. Ecco la verità del direttore sportivo Giuntoli che, ai microfoni di Mediaset, ha fatto il punto riguardo gli obiettivi della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: annuncio di Giuntoli

La Juventus farà mercato a gennaio 2024? La sessione invernale è appena iniziata e i tifosi sono in attesa di notizie riguardo la Juve. Le attese sui bianconeri sono davvero alte, con la società che dovrà muoversi per rinforzare la squadra che è in lotta per la vittoria dello Scudetto.

Di visione diversa Cristiano Giuntoli, che per il momento ha chiuso le porte all’eventuale arrivo di nuovi giocatori. Per il momento non ci sono novità riguardo il mercato della Juve con le trattative che sono ferme.

“Non abbiamo la necessità numerica per prendere altri giocatori. Chi sta alla Juve ha dimostrato di poter dare il suo contributo, come Nicolussi Caviglia, Iling e Miretti. C’è una rosa valida e il nostro allenatore è contento di quelli che abbiamo. Stiamo facendo un buon lavoro, continuiamo così a testa bassa. In questo momento non ci sono grandi opportunità”.

“Terracciano, Felipe Anderson? Stiamo bene così, non ci sono le condizioni giusto sotto il punto di vista economico e tecnico”.

Giuntoli sul rinnovo di Rabiot e la cessione di Vlahovic

Nel corso dell’intervista, il direttore sportivo della Juventus Giuntoli ha detto la sua riguardo il rinnovo del centrocampista Adrien Rabiot e delle voci relative alla possibile cessione all’Arsenal di Dusan Vlahovic.

“Con l’entourage di Rabiot e con il ragazzo abbiamo un bel rapporto. Posso dire che c’è ottimismo sul buon esito, siamo contenti di stare insieme. Come accaduto l’anno scorso, ne riparleremo a fine stagione”.

“Vlahovic? Non sappiamo niente di offerte. Ma lui non è sul mercato, quindi interessa poco”.