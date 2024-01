Mourinho resta e rilancia: cinque colpi Roma

José Mourinho è pronto a restare nella Capitale e rilancia: vuole cinque colpi per la Roma del futuro, almeno uno per ruolo

Regna ancora grande incertezza sul futuro di José Mourinho alla Roma. Non si sa se resterà o andrà via, ma la situazione sembra più delineata rispetto al passato quando entrambe le parti non si sbottonavano.

Adesso, stando almeno alle parole del portoghese, conosciamo la volontà precisa dell’allenatore che vorrebbe restare ancora a lungo in giallorosso nonostante le tante difficoltà fin qui riscontrate. Ormai si sente sempre più in empatia con la piazza e con i suoi giocatori: per questo Mou non vorrebbe lasciare la Capitale.

Questo è il Mourinho pensiero, se corrisponde alla pura verità o c’è anche del romanzato come tipico del suo personaggio non è dato sapere. Probabilmente è sincero, anche se tutto adesso passa nelle mani dei Friedkin. Dovranno essere loro a decidere cosa fare e se offrire allo Special One il prolungamento del contratto che scade il prossimo giugno. Un riavvicinamento tra le parti c’è stato ma non così concreto da portare alla fumata bianca.

Mourinho resta e rilancia: pronti cinque colpi per la Roma

La sensazione è che alla fine anche i Friedkin possano convincersi, mettendosi alle spalle definitivamente le vecchie incomprensioni tra le parti, e andare avanti insieme. In caso di permanenza, comunque, è quasi sicuro che il portoghese chieda alcuni colpi per migliorare questa Roma e renderla sempre più competitiva sia in Italia che in Europa, facendola crescere ulteriormente. L’ex Inter è pronto a chiedere addirittura cinque giocatori.

Almeno uno per ruolo. A partire dal portiere che dalla prossima stagione dovrà difendere i pali della Roma in quanto Rui Patricio è probabilmente al suo ultimo anno in giallorosso. Il secondo colpo dovrà essere un centrale forte e di esperienza, perché con la difesa a tre non si può essere sempre in emergenza o con giocatori adattati. Serve un sostituto di Smalling. Altre richieste dell’ex Inter saranno i due terzini, sia a destra che a sinistra, un po’ il punto debole da qualche stagione dei giallorossi. Sulle fasce si alternano tanti giocatori ma non c’è quel campione assoluto che sbaraglia la concorrenza.