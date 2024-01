Non tornerà più quello di prima: mondo del calcio sconvolto per la sua leggenda

Una leggenda del calcio sta vivendo un dramma, ed è per questo da tempo non si fa vedere più in pubblico. Non tornerà più quello di prima.

Un appassionato di calcio tende a vedere i propri idoli quasi come degli highlander, non a caso sembra quasi impossibile a chi li segue solo da lontano pensare che possano avere dei problemi nella loro vita privata.

Essere un campione non esclude però questa possibilità, come sanno bene diversi fuoriclasse che si sono ritrovati ad affrontare malattie anche piuttosto gravi. Ed è quello che sta accadendo ultimamente anche a una vera e propria leggenda dello sport, che da tempo non si fa vedere in pubblico.

Questa scelta è legata proprio alle sue condizioni fisiche, che non lo rendono più uguale a come abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo. Parliamo di Franz Beckenbauer, 78enne stella del Bayern Monaco e della Germania, che non si trova esattamente in buone condizioni di salute.

“Non sta bene”: allarme sulle condizioni di Beckenbauer

La sua ultima apparizione in pubblico risale ad aprile 2023, quando già aveva manifestato di avere dei problemi che non lo lasciavano tranquillo. “Purtroppo non riesco più a vedere nulla con la destra. E devo stare attento con il mio cuore. Ho avuto un presunto infarto oculare a un occhio” – aveva detto alla rivista ‘Bunte’.

Ora ad aggiornare sulla sua situazione ci ha pensato il fratello dell’ex calciatore, Walter, che ha parlato in un documentario a lui dedicato, che sarà trasmesso sulla rete ARD. Pur senza entrare nel dettaglio, come è giusto che sia in questi casi, l’uomo non ha usato molti giri di parole e non ha nascosto quanto la situazione attuale del “Kaiser” non sia semplice. “È un continuo su e giù. Lui non si sente bene – ha detto – Mentirei se dicessi che sta bene, e a me non piace mentire”.

Gli appassionati di calcio che si augurano un giorno di poter rivedere Franz Beckenbauer in pubblico dovranno purtroppo mettersi il cuore in pace. Le condizioni del due volte Pallone d’Oro, infatti, non potranno subire alcun miglioramento, anzi da qui in avanti il suo quadro clinico potrebbe peggiorare.

A incidere sono inevitabilmente anche i problemi di salute che lui ha avuto recentemente e da cui non ha recuperato del tutto. Nel 2016 e nel 2017 era stato infatti sottoposto a due interventi chirurgici al cuore, a cui si è aggiunto l’infarto oculare del 2019, che ha compromesso la visibilità deò suo occhio destro.

Alcune voci provenienti dalla Germania avevano addirittura fatto pensare che l’ex difensore avesse il Morbo di Parkinson, ma l’indiscrezione non è mai stata confermata. Già una settimana fa lo ‘Spiegel’ aveva parlato di un “deterioramento significativo della sua salute”, che ha colpito sia la sua capacità di giudizio che la sua memoria, senza prospettive di miglioramento. Ogni shock a livello emotivo potrebbe essere per lui fatale, per questo chi lo ama ma anche gli appassionati e chi si è esaltato con le sue giocate e le sue vittorie non può che essere dispiaciuto.