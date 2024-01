Pioli lascia il Milan ma resta in Serie A: allenerà la big

Stefano Pioli è uno degli allenatori più criticati della Serie A: al termine della stagione lascia il Milan ma firma con un’altra big.

L’allenatore del Milan ha scritto pagine importanti di storia con i rossoneri, vincendo il 19° Scudetto del club ma poi in questa annata non sta facendo benissimo. Gli alti e bassi che sta vivendo il Milan sono complessi da gestire per l’allenatore che sta provando in tutti i modi a risalire la china ma non è facile in questo momento. L’eliminazione dalla Champions League è pesantissima da digerire per la società che sta iniziando a guardarsi intorno per la prossima stagione.

L’esonero di Pioli non pare essere contemplato in questo momento della stagione del Milan. La società non vuole cambiare allenatore per evitare di destabilizzare completamente lo spogliatoio rossonero.

Milan, addio a Pioli a fine stagione: le ultime

Il Milan e Stefano Pioli sono pronti a separarsi a fine stagione. In questo momento della stagione l’addio non è assolutamente una scelta che la società intende prendere in considerazione. Si vuole dare massima fiducia al tecnico emiliano e poi solo alla fine dell’anno calcistico si deciderà il da farsi.

Pioli e il Milan ora sembrano avviarsi all’addio e la società ha iniziato già a sondare il terreno per altri allenatori che sono sul mercato. Per la prossima stagione ci sarà una vera e propria rivoluzione.

L’addio di Pioli al Milan sembra certo ma il tecnico può restare ancora in Serie A firmando un altro super accordo.

Pioli ancora in Serie A: nuova panchina

Stefano Pioli è considerato uno dei migliori allenatori in Serie A ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Ci sono molte possibilità che si possono aprire al termine della stagione, dalla permanenza al Milan – anche se molto difficile – fino alla firma con un altro club di prima fascia in Serie A che punta a migliorare rispetto a questa stagione.

Secondo le ultime notizie provenienti da La Repubblica, Stefano Pioli è nel mirino della Roma come nuovo allenatore. L’attuale mister del Milan potrebbe sostituire José Mourinho in giallorosso se questi alla fine della stagione decidesse di andare via.

Pioli alla Roma completerebbe una sorta di percorso di strade al bivio: dopo aver allenato l’Inter ha allenato anche il Milan e potrebbe tornare in giallorosso dopo aver allenato la Lazio.

Roma: tutto su Pioli ma spunta un’alternativa

La Roma pare aver scelto Stefano Pioli per il post Mourinho. Ovviamente un accordo con l’attuale allenatore del Mila non è affatto semplice e per questo motivo i Friedkin stanno studiando anche delle alternative.

In particolare, la Roma avrebbe individuato anche in Raffaele Palladino uno dei nomi più interessanti per il futuro del club.