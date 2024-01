Primo colpo dell’Inter: in campo già domenica col Verona

Simone Inzaghi e la sua Inter cominciano bene il calciomercato e domenica i tifosi vedranno il nuovo acquisto in campo

L’Inter sta facendo molto bene in campionato e l’impegno in Champions League è vivo più che mai. Nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia i nerazzurri risultano essere la squadra più in forma del campionato, anche se il pareggio con il Genoa ha lasciato un po’ l’amaro in bocca a Inzaghi e ai suoi ragazzi.

Di fatto però gli impegni sono ancora molti e il tecnico piacentino dovrà avere un organico tale da poter affrontare due competizioni in contemporanea. Dopo la finale di Champions League persa contro il City, il traguardo europeo rientra pienamente negli obiettivi della dirigenza. Ovviamente il sogno rimane quello di infilare una doppietta che possa portare scudetto e coppa ad Appiano, anche se – potete starne certi – Inzaghi si accontenterebbe di uno dei due obiettivi.

Il mercato di gennaio diventa quindi cruciale per puntellare le piccole falle createsi durante l’anno (vedi Cuadrado) e perché no, improntare già un percorso per il futuro. Ecco che domenica Simone Inzaghi potrà gioire, dal momento che in campo avrà un nuovo esterno.

Fatta per Buchanan, domani sarà a Milano

Ausilio e Baccin, stando a quanto riportato da calciomercato.com, hanno lavorato alacremente durante gli ultimi giorni del 2023 per la trattativa tra Inter e Bruges relativa al cartellino di Buchanan. L’affare è ormai fatto e i nerazzurri dovranno versare nelle casse dei belgi una cifra intorno agli 8 milioni, che se sommati a bonus e commissioni per gli agenti del ragazzo toccheranno quota 10.

Un affare che porta qualità e un po’ di freschezza ad Appiano Gentile – Buchanan ha 24 anni – e che soprattutto garantirà a Inzaghi un esterno per la seconda metà di stagione. Cuadrado è alle prese con l’infortunio al tendine d’achille e non rivedrà il campo prima di aprile, così il 17 del Bruges giunge come una manna dal cielo. Buchanan ha disputato 20 gare in questa stagione tra Jupiler League e altre competizioni, mettendo a segno 3 reti e firmando 4 assist: un bilancio non da poco.

Il canadese opera sulla fascia destra come esterno di centrocampo, ma talvolta ha calcato i campi come terzino o come esterno d’attacco. Visite mediche e poi ufficialità: Buchanan ora potrebbe essere convocato già domenica per la sfida al Bentegodi contro il Verona. Giusto mix tra fisicità e qualità, l’esterno ex New England potrà coronare il suo sogno di giocare in una campionato prestigioso.