Roma, Abraham ancora lontano dal rientro: la situazione

Tammy Abraham è ancora lontano dal rientro con la Roma dopo il grave infortunio che lo tiene ai box dalla scorsa estate. Ecco la situazione

Tammy Abraham è uno dei grandi assenti di questa prima parte di stagione in serie A e nella Roma. Come noto l’attaccante inglese si è gravemente infortunato durante l’ultima gara dello scorso campionato dei giallorossi e da allora è iniziato un lungo iter riabilitativo che prevedevano il suo ritorno non prima del nuovo anno. Il 2024 adesso è arrivato e iniziano a giungere le prime notizie, non confortanti, sul rientro dell’attaccante.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il rientro di Abraham è ancora lontano. Il giocatore sta lavorando quotidianamente per rientrare ma vuole farlo con tutta la cautela del mondo perché non vuole brutti scherzi dopo aver rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dunque bisognerà attendere ancora un po’ per rivederlo in campo, la data del rientro non sarà gennaio come auspicato da molti nei mesi scorsi. Quando potrebbe esserci?

La tempistica sul rientro dell’attaccante prevede altri due mesi di cautela. Non rientrerà, con ogni probabilità, prima di marzo. La tabella di marcia di lavoro procede senza intoppi e lo staff medico giallorosso lo monitora giorno per giorno nei progressi che sta facendo. Serve solo pazienza.

Inutile correre rischi, in questi casi la prudenza è sempre massima specialmente considerando il reparto offensivo della Roma molto ricco di soluzioni. Infatti agli ordini di Mourinho ci sono El Shaarawy, Dybala, Lukaku, Azmoun e Belotti. In cinque per due posti, forse persino troppi. Per questo si era parlato di un possibile addio a gennaio di un attaccante pronto a finanziare la spesa per un difensore o un esterno. Il ritorno ritardato dell’inglese può portare a rivedere questi progetti da parte di Tiago Pinto e della dirigenza giallorossa. Probabilmente a questo punto verrà stoppato ogni tentativo di addio di uno dei cinque attaccanti.

Si era vociferato di un Belotti pronto a lasciare la Roma, difficilmente accadrà. Si andrà avanti così fino a giugno e poi si tireranno le somme. A quel punto qualcuno lascerà sicuramente Trigoria e tra i principali indiziati può esserci proprio Abraham. L’ex Chelsea può andare via dalla Roma in estate, impossibile lo faccia adesso. Il rientro tardivo dall’infortunio può abbassare notevolmente il prezzo del cartellino ma questo è un rischio ormai calcolato da parte di Tiago Pinto e della dirigenza giallorossa.