Futuro Mourinho, cambia tutto: l’annuncio spiazza i tifosi

In scadenza con la Roma il prossimo giugno, José Mourinho ha più volte ribadito, anche a microfoni spenti, quale fosse la sua volontà in vista della prossima stagione. Qualcosa sembrerebbe essere però cambiato, e l‘annuncio rilasciato ieri sera dallo Special One nel post partita di Coppa Italia contro la Cremonese ne è la più lampante conferma.

Non solo, l’allenatore portoghese ha anche svelato che prima o poi si saprà tutta la verità, visto che a breve inizieranno le riprese di una serie Netflix che lo vedrà protagonista, ed alcune cose si sapranno solo là loro perché, testuali parole: “mi pagano bene e devo dare loro cose mai uscite“.

Futuro Mourinho: svelata tutta la verità

Ad oggi il futuro di José Mourinho è ancora un’incognita, nonostante le importanti dichiarazioni rilasciate ieri dallo stesso Special One nel post partita di Coppa Italia contro la Cremonese. In scadenza con la Roma il prossimo giugno, il portoghese ha più volte ribadito la sua volontà di rimanere alla guida della formazione giallorossa anche nella prossima stagione, volontà confermata anche dal fatto che lo stesso Mourinho ha svelato un retroscena importante relativo al fatto che si parlava di un suo possibile futuro lontano dalla capitale e dalla Serie A.

Lo Special One ieri sera ha parlato sia ai microfoni di Mediaset che in conferenza stampa, prendendosi la scena parlando così del suo futuro: “Io non più l’allenatore della Roma? Voglio rimanere qui e l’ho ribadito più volte. Non solo, ho sentito dire che sono stato contattato dal Brasile ma con la Seleçao non ho mai parlato, visto che al mio agente ho detto di non parlare con nessuno finché non sappiamo se la Roma vuole che io rimanga o meno“.

Roma alla ricerca di un nuovo allenatore: per Mourinho non è vero

Oltre a parlare del suo futuro, José Mourinho si è espresso anche in merito a quello della panchina della Roma, dicendo che secondo lui non sono vere tutte quelle voci che vedono il club giallorosso parlare alle sue spalle con altri allenatori. Più nello specifico lo Special One ha detto: “Non credo sia vero il fatto che la Roma parli con altri allenatori: io mi fido molto dell’onesta e della reciprocità, e non ho alcun motivo per pensare che i Friedkin non siano onesti come lo sono io. Io mi fido di loro, ovviamente questo non significa che mi vogliano qua, ma non credo sia vero che mi parlano alle spalle“.

Roma: su Netflix tutta la verità di Mourinho

Ieri in conferenza stampa Mourinho ha anche annunciato l’inizio delle riprese per un importante serie Netflix che lo vedrà protagonista. In questa lo Special One svelerà ogni singolo dettaglio e retroscena non solo della sua vita personale ma anche dell’ultimo complicato periodo, visto che il portoghese ha detto: “[…] lì saprete che son un pazzo totale. C’era un club che mi voleva e che rompessi il mio compromesso con la Roma, ma non ci sono andato. Tutti mi hanno dato dello stupido totale, ma in questa serie capirete perché non avevo ancora firmato ma avevo dato la mia parola“.