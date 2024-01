Batosta Icardi, fan in lacrime: annuncio definitivo

Si continua a discutere del futuro di Mauro Icardi, sempre più protagonista nel Galatasaray ma al centro di rumors di mercato

Lo si può amare, lo si può odiare, se ne possono discutere le doti di partecipazione alla manovra offensiva, o lo scarso spirito di sacrificio nei ripiegamenti difensivi, ma i numeri non mentono. E i numeri sono (quasi) tutto per un attaccante.



Mauro Icardi da Rosario è certamente un personaggio controverso. Come dimenticare le bizze, l’ammutinamento e i feroci contrasti messi in atto nel suo ultimo anno all’Inter, quando Luciano Spalletti, esasperato dal comportamento dell’argentino, lo mise addirittura fuori rosa togliendogli la fascia da capitano.

Passato, dopo un’estate che definire burrascosa è dire poco, al PSG prima in prestito, e poi a titolo definitivo per 50 milioni nel luglio del 2020, in pieno Covid, il sudamericano ha iniziato col piede giusto la sua avventura francese, salvo perdersi un po’ nelle due annate successive anche a causa di una concorrenza che definire di livello è riduttivo.

Con Leo Messi, Kylian Mbappé e Neymar Jr. in squadra, forse avrebbe fatto fatica a ritagliarsi uno spazio anche Lautaro Martinez, il connazionale che nell’Inter, e nel cuore dei suoi tifosi, ha preso il posto di Maurito.

Inter-Icardi, l’annuncio non lascia spazio a dubbi

Passato successivamente al Galatasaray, con una rinnovata importanza conferitagli dall’ambiente, l’argentino ha ripreso a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Quasi a raffica. Nel frattempo, in quella Milano che tanto gli è cara anche per diversi interessi di natura economica, la sponda nerazzurra starebbe cercando un attaccante da inserire in rosa per completare il reparto. L’equazione vien quasi da sé.

Non è la prima volta che, nonostante tutto quello che è accaduto in passato, si riparla di un possibile ritorno all’Inter dell’attaccante argentino. Uno che, con buona pace della parte più accesa del tifo interista, ha contribuito con i suoi 124 gol totali in 219 gare in tutte le competizioni, al processo di crescita del club.



Stanti le condizioni fisiche sempre precarie di Alexis Sanchez e la scarsa produttività in termini di segnature di Marko Arnautovic – un solo gol in stagione per l’austriaco, segnato nell’ultima gara dell’anno – un bomber come Icardi farebbe comodo ad Inzaghi. L’uso del condizionale non è però mai stato così opportuno come in questa circostanza.

I problemi ambientali sembrano oggettivamente insuperabili, per non parlare dell’elevato stipendio del calciatore, che comunque verrebbe a fare la riserva del duo titolare. Ma c’è una notizia che non piacerà sicuramente ai (non pochi) tifosi interisti che sognavano di rivedere ‘Maurito’ in campo con la casacca nerazzurra.

Ai microfoni di TvPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it, il giornalista Enrico Camelio si è detto certo dell’impossibilità che l’albiceleste possa tornare all’Inter. Le sue parole mettono una pietra definitiva sulle speranze di tutti quelli che, in un impeto di romanticismo, avevano sognato il grande ritorno.

