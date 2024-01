Bocciato da Allegri: dalla Juve al Psg, affare clamoroso

Sfuma uno degli obiettivi principali della Juve per il centrocampo. Allegri lo boccia e arriva il PSG: a breve andrà in Francia

Siamo a inizio gennaio, e a breve arriveranno i primi grandi colpi in Serie A. La Juventus potrebbe essere una delle big più attive in questa sessione di mercato, specialmente per il centrocampo dove Giuntoli sta ancora cercando il nome perfetto per Allegri.

Uno degli obiettivi principali fino alla scorsa settimana è stato definitivamente bocciato dal mister toscano, e insieme ad altri nomi è ormai sfumato. Giuntoli guarda altrove, ma il tempo stringe più che mai: ecco cos’è successo e quali sono i nuovi nomi nella lista dei bianconeri.

Il nome di Kalvin Phillips suona da tempo nelle orecchie dei tifosi juventini. Il centrocampista del Manchester City è stato per mesi uno dei nomi più vicini alla Juve, ma adesso le cose sono cambiate: Max Allegri ha bocciato il centrocampista, e Giuntoli ora deve trovare alternative valide prima della fine di gennaio. Non è l’unico nome ad essersi allontanato: ecco i nomi abbandonati dal club torinese e i prossimi obiettivi.

Allegri boccia definitivamente Phillips: l’inglese andrà al PSG

Kalvin Phillips, dopo varie partite in cui è stato messo da parte da Guardiola, sta cercando la sua prossima squadra per gennaio per rimanere in prestito fino a fine stagione. Nonostante il blitz a Londra e i vari corteggiamenti da parte della Juve, è arrivata la svolta ufficiale sul giocatore inglese. Massimiliano Allegri non è mai stato particolarmente convinto del giocatore, e di recente ha comunicato a Giuntoli di abbandonare definitivamente il giocatore.

L’assist decisivo è arrivato dal Paris Saint-Germain, che nelle ultime ore si è avvicinato particolarmente al giocatore ex Leeds. Averlo in prestito per metà stagione potrebbe essere l’ideale per Luis Enrique, che sta cercando un nome più difensivo da mettere in mezzo al campo. Nato come mediano, ma adattabile anche come mezzala, Phillips mette solidità e quantità in campo, e il tecnico spagnolo l’ha individuato come profilo perfetto.

Oltre a Lazar Samardzic e Koopmeiners, quindi, anche Phillips si è allontanato dallo Stadium. Sempre dall’Udinese è spuntato il nome di Lovric, che date le prestazioni dei bianconeri friulani (e di una titolarità meno solida dello scorso anno) ha voglia di cambiare aria. Osservati anche Frendrup del Genoa e Hojbjerg, centrocampista del Tottenham tornato di moda tra gli uffici della dirigenza.

La Juve sta cercando anche un nome per la difesa (data la prossima partenza di Huijsen verso Frosinone) e per le fasce, dati i problemi sulla destra. A breve potrebbero arrivare aggiornamenti molto importanti per i tifosi, che nel frattempo aspettano notizie dalla società.