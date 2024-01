Juventus: Vlahovic sacrificato per finanziare il colpo in attacco

Nonostante Giuntoli abbia ribadito il fatto che Dusan Vlahovic al momento non sia in vendita, il rinnovo del serbo con la Juventus è decisamente in alto mare. Le parti non riescono a trovare una quadra adesso figuriamoci fra qualche mese, motivo per il quale la Vecchia Signora sarebbe disposta a sacrificare l’attaccante serbo in questo calciomercato per finanziarsi un nuovo colpo in attacco.

Qualora Vlahovic dovesse realmente andare via la Juventus non si farebbe assolutamente trovare impreparata, visto che avrebbe le idee già abbastanza chiare su chi andare ad investire parte del tesoretto che l’uscita del serbo porterebbe nelle casse del club bianconero.

Giuntoli frena su Vlahovic, che però è sempre più lontano dalla Juventus

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dusan Vlahovic, che nonostante le parole di ieri di Giuntoli sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Juventus. Arrivato fra il clamore della gente come il colpo più importante della Vecchia Signora degli ultimi anni, sempre dopo Cristiano Ronaldo, il serbo ha deluso ogni aspettativa segnando poco e facendosi male tanto, motivo per il quale se la Juventus dovesse decidere di sacrificare una delle sue stelle nel prossimo calciomercato punterebbe il dito proprio contro Vlahovic.

Come anticipato, Giuntoli ha detto he teoricamente l’attaccante serbo non sarebbe per il momento in vendita, ma le difficoltà nel rinnovarlo porterebbero a pensare che difronte ad un’offerta importante il club bianconero non ci penserebbe più di due secondi a lasciar partire il suo numero 9.

Ovviamente fra il dire e il fare c’è un’enorme differenza, ma stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport l’Arsenal potrebbe fare un nuovo tentativo per Dusan Vlahovic già in questo calciomercato, dando di conseguenza la possibilità alla Juventus di aprirsi nuovi ed intriganti scenari in questo gennaio.

L’Arsenal ci riprova per Vlahovic: ecco quanto vuole la Juventus

A quanto pare l’Arsenal potrebbe riprovarci per Dusan Vlahovic in questo calciomercato, notizia che scuote l’ambiente bianconero ma non più di tanto il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, che già aveva messo in conto la possibilità di sacrificare, a gennaio o in estate, l’attaccante serbo.

L’ex Fiorentina potrebbe dunque essere un’altra volta il colpo ad effetto della sessione invernale di trasferimenti, a patto che ovviamente le richieste economiche della Vecchia Signora vengano soddisfatte. A differenza di sei mesi fa la Juventus ha pretese decisamente più basse ma comunque ancora discretamente importanti, visto che per lasciar partire Vlahovic in questo calciomercato chiederebbe almeno 60 milioni di euro.

Juventus: Vlahovic finanzia il colpo in attacco

Qualora l’Arsenal, o chicchessia, dovesse bussare alla porta della Juventus con questi 60 milioni, Dusan Vlahovic lascerebbe immediatamente Torino per intraprendere una nuova esperienza in carriera. La cifra guadagnata dalla cessione del serbo, ovviamente, verrà in parte reinvestita dalla Vecchia Signora nel calciomercato, ma non su Joshua Zirkzee, come invece si potrebbe credere, bensì sul fantasista ucraino Georgiy Sudakov, che spera possa presto sbloccarsi questa situazione, impaziente di vestire i colori bianconeri.