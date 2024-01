Calciomercato Milan: è tutto fatto, nuovo acquisto per Pioli

Affare fatto, dopo Gabbia il Milan ha chiuso per un nuovo acquisto: ecco l’annuncio con i dettagli su questo affare.

Prosegue spedito il mercato del Milan con la dirigenza che ha messo a segno un nuovo colpo per questa sessione di gennaio 2024. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan: accordo raggiunto, le cifre

Il Milan è in dirittura d’arrivo nella trattativa per portare in Lombardia il giovane Filippo Terracciano. Per il polivalente calciatore classe 2003, i rossonero sono ai dettagli con l’Hellas Verona, proprietario del cartellino.

Dopo Matteo Gabbia, il Milan sta definendo gli ultimi dettagli per chiudere il secondo colpo di questo calciomercato di gennaio: Filippo Terracciano. Il calciatore è stato al centro di diverse voci di calciomercato, con molte squadre che si sono interessate a lui come la Fiorentina e la Juventus. Alla fine, però, dovrebbe spuntarla il Milan, che è ai dettagli con il Verona.

Mancano ancora le firme, ma Terracciano dovrebbe passare al Milan sulla base di 5 milioni di euro di parte fissa più 1 di bonus. Il Verona vorrebbe anche inserire il 10% sulla futura rivendita del giovane calciatore. Sono proprio questi i dettagli che Verona e Milan stanno definendo.

In questa stagione, Terracciano ha collezionato 18 presenze complessive con la maglia dell’Hellas Verona. Il classe 2003 vanta anche 8 presenze con la Nazionale U20 e una con l’U21. Filippo è figlio di Antonio Terracciano, ex centrocampista tra le altre di Verona, Mantova e Triestina.