Intreccio con Vlahovic e l’Inter: affare fatto per 45 milioni

Dusan Vlahovic può trovarsi coinvolto al centro di un intreccio che coinvolge l’Inter: l’affare può chiudersi per una cifra di 45 milioni

Un intreccio di mercato può costare caro all’Inter e vedere così il suo grande obiettivo sfumare. E dire che il tutto coinvolge anche lo juventino Dusan Vlahovic. Andiamo con ordine e facciamo chiarezza.

Come noto il feeling tra Allegri e l’attaccante serbo non è mai scattato e questo porterà l’ex Fiorentina a dire addio alla Juve, probabilmente la prossima estate. Già la scorsa doveva andare via nel famoso scambio che coinvolgeva Lukaku. Affare saltato che ha cambiato le sorti, per ora, della sua carriera con Dusan che è rimasto in bianconero.

In estate però sarà addio e tra i maggiori club indiziati a prenderlo c’era proprio il Chelsea, che non ha smesso di seguirlo dopo la trattativa naufragata qualche mese fa. I blues continuano a sognare il serbo, anche per rilanciare un attacco in grossa difficoltà al pari dell’intera squadra che naviga a centro classifica in Premier League dopo una stagione passata senza Europa. Non corrono tempi facili per i londinesi. Da Oltremanica però arrivano novità su questo possibile affare.

Intreccio con Vlahovic e l’Inter: il Chelsea è pronto a fare l’affare per 45 milioni!

Il Chelsea avrebbe mollato la presa su Vlahovic: ora ha un altro obiettivo per il proprio attacco. Il bomber della Juventus andrà comunque via da Torino a fine stagione ma verosimilmente il suo futuro non sarà nei blues, considerando il nuovo giocatore messo nel mirino. Si tratta dello stesso obiettivo a cui stava lavorando da tempo l’Inter: Artem Dovbyk.

L’attaccante ucraino, sorpresa assoluta del panorama europeo in questa stagione col suo Girona, è sicuramente destinato a finire in una big nel prossimo mercato estivo. L’Inter era seriamente interessata con Marotta e Zhang pronti a fare un’offerta concreta al club spagnolo (ricordiamo l’appartenenza al City Group) per arrivare al classe ’97. Era il sogno per completare l’attacco futuro dei meneghini con Lautaro e Thuram.

Ora però l’interesse del Chelsea può cambiare tutto. I blues, infatti, sarebbero pronti a mettere 45 milioni di euro sul piatto per strappare l’ucraino alla concorrenza. A queste cifre difficilmente la dirigenza nerazzurra potrebbe replicare, alzando l’offerta. Si arriverebbe dunque alla beffa, con l’Inter costretta a virare su altri obiettivi.

L’intreccio con Vlahovic può sfavorire i nerazzurri, con il serbo che può far male ancora una volta (questa in maniera indiretta) agli storici rivali dopo averli purgati già in campo nello scontro diretto tra Juve e Inter di qualche settimana fa.