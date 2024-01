Juve, affare in chiusura: ritorno clamoroso

Juventus, protagonista indiretta, della possibile chiusura dell’affare in questa sessione invernale di mercato

Nella sessione invernale di mercato ormai iniziata la Juventus potrebbe essere tra le principali protagoniste. I bianconeri, nella prima parte di stagione, hanno dimostrato di poter lottare con l’Inter fino all’ultima giornata di campionato: la distanza con i nerazzurri è stata ridotta da Vlahovic e compagni grazie al successo contro la Roma.

Allegri ha una rosa di assoluta qualità ma a gennaio non è escluso che la società possa regalare al tecnico rinforzi importanti. Tra i reparti da migliorare troviamo sicuramente il centrocampo, dove l’allenatore rischia di avere pochissime scelte. Occhio anche all’attacco: nei mesi scorsi infatti si è parlato spesso della possibilità, da parte dei bianconeri, di portare alla corte del tecnico un altro giocatore offensivo.

Tra i giocatori monitorati dalla Juventus troviamo anche Sancho. L’esterno offensivo ama partire da sinistra ma può giocare anche a destra o alle spalle del centravanti e ai tempi del Borussia Dortmund era considerato come uno dei talenti più brillanti all’interno del panorama calcistico internazionale.

Sancho, niente Juventus: l’attaccante vicino al ritorno al Bundesliga

Il passaggio al Manchester United sembrava essere l’occasione giusta per il definitivo salto di qualità di Jadon Sancho ma la sua avventura in maglia Red Devils non la possiamo considerare propriamente fortunata. In questa stagione il rapporto tra Sancho e ten Hag è definitivamente giunto al capolinea

A questo punto la cessione di Sancho nel mercato invernale sembra essere la soluzione migliore. Tra le pretendenti anche la Juventus ma, negli ultimi giorni, la situazione è decisamente cambiata a causa di un clamoroso “ritorno di fiamma”. Stando a quanto riportato da Sky Sport De, l’esterno classe 2000 si sta allontanando dalla Juventus.

L’attaccante infatti viaggia spedito verso il ritorno al Borussia Dortmund, club in cui ha mostrato tutte le sue potenzialità realizzando, in totale, trentotto gol e cinquantuno assist. I ragazzi di Terzic, dopo aver sfiorato il titolo nella scorsa stagione, sono decisamente lontano dalla vetta della classifica occupata dal Bayer Leverkusen. Diverso il discorso in Champions dove la squadra ha chiuso al primo posto un girone complicatissimo.

L’arrivo di Sancho offrirebbe una soluzione in più all’interno del sistema di gioco di Terzic: il 4-3-3 del Borussia Dortmund si sposerebbe alla perfezione con le caratteristiche del giocatore. Dal punto di vista economico parliamo di una trattativa che si può chiudere con la formula del prestito. La sensazione è che dipenda fondamentalmente dai Red Devils con il giocatore ad aver già dato il suo consenso per un clamoroso ritorno.