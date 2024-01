La promessa di Allegri sblocca l’affare: chiamata decisiva

La promessa di Allegri sblocca l’affare. Qualità, esperienza, e costo minimo. La Juventus cerca il colpo ci mercato che farebbe felici tutti.

Il doppio impegno di Coppa Italia e campionato, in soli tre giorni, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi, non distoglie Massimiliano Allegri dal campo di allenamento.

C’è una formazione da allestire in vista del primo impegno, in ordine di tempo, rappresentato dall’esordio in Coppa Italia. Un indispensabile turnover per offrire l’opportunità a chi ha giocato meno di mettere minuti nelle gambe.

L’arrivo di Giuntoli al campo, poi, è sempre l’occasione per scambiare idee in vista del mercato che è appena iniziato. Sull’importanza, e la necessità, di una nuova figura, anche se non di primissimo piano, per il centrocampo, ormai non si discute nemmeno più. Vi sono però altri settori che potrebbero essere migliorati qualora il mercato proponesse occasioni particolarmente allettanti.

Occasioni dove sussistano un po’ tutte le condizioni fondamentali, dove qualità del giocatore, età, costi minimi possano trovare un giusto equilibrio da permettere poi la chiusura di eventuali trattative. La Juventus sembra muoversi anche in questo senso ed un obiettivo lo ha già individuato da quel dì. Un profilo dove la qualità, l’età ed il costo complessivo dell’operazione sembrano compatibili con le attuali esigenze della formazione bianconera.

La promessa di Allegri sblocca l’affare

Un profilo DOC, basta scorrere il suo palmarès dove spiccano 4 Champions League vinte con il ‘suo’ Real Madrid. Lucas Vasquez è il giocatore che Allegri e Giuntoli vorrebbero portare a Torino.

Classe 1991, il galiziano potrebbe rappresentare un rinforzo importante per i bianconeri. Giocatore che nel corso degli anni ha mostrato una grande duttilità tattica, capace di coprire l’intera fascia destra partendo da esterno basso per poi ‘salire’ a centrocampo fino ad approdare in attacco. Una mossa che risolverebbe il problema creatosi sulla destra dopo il semi-flop di Weah, “liberando” quindi McKennie per il centro del campo.

Su elnacional.cat si è fatto il punto della situazione riguardante Lucas Vasquez. Nelle ultime settimane il calciatore spagnolo ha risolto i suoi problemi di natura fisica e ha apportato il suo importante contributo alla formazione di Carlo Ancelotti.

Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto e per quanto sia un giocatore molto apprezzato sia dal tecnico italiano che dal numero uno dei Bianchi di Spagna, il presidente Florentino Perez, l’ipotesi che possa partire già a gennaio è molto concreta.

Si parla di un club europeo molto importante interessato alle prestazioni del madridista. Si parla esplicitamente della Juventus, interessata a rafforzare la propria fascia destra. In tale situazione determinante il ‘peso’ di Massimiliano Allegri che può assicurare al galiziano il ruolo da titolare, e pertanto quella continuità di impiego, che non può più trovare a Madrid. Gennaio è arrivato. E Lucas Vasquez potrebbe arrivare.