Milan, cessione a sorpresa: Rebic lo aspetta

Il Milan in questi giorni può concretizzare una cessione inattesa. Il rossonero può sbarcare in Turchia, nella squadra di Rebic.

Acquisti ma anche cessioni. Il Milan proverà a seguire una duplice stella polare durante la sessione invernale del mercato: da una parte cercherà di proseguire l’opera di rafforzamento della rosa (già iniziata con il rientro alla base di Matteo Gabbia). Dall’altra, provvederà a sfoltire la rosa in modo tale da incamerare risorse preziose da reinvestire subito.

Diversi gli elementi in procinto di dire addio: per uno di questi, in particolare, si prospetta un trasferimento in Turchia nella squadra di Ante Rebic. Parliamo di Alessandro Florenzi, che nelle 21 presenze complessive finora totalizzate non è mai riuscito a convincere del tutto Stefano Pioli.

A confermarlo è il fatto che il tecnico, di recente, ha chiesto alla propria dirigenza di acquistare due nuovi terzini: a destra, salvo sorprese, arriverà Filippo Terracciano messosi in particolare luce al Verona. A sinistra, invece, il prescelto risponde al nome di Juan Miranda, legato al Betis fino al 30 giugno e pronto a lasciare subito i biancoverdi. Entrambe le trattative procedono in maniera spedita e sviluppi concreti sono attesi a stretto giro di posta.

Milan, cessione in vista: può andare al Besiktas di Rebic

Da qui la decisione del management guidato da Gerry Cardinale di inserire Florenzi (il cui contratto termina nel 2025) nella lista dei calciatori sacrificabili ed iniziare a cercare possibili acquirenti. A farsi avanti lanciando diverse manifestazioni di interesse è stato il Besiktas, che nella scorsa estate aveva prelevato dai rossoneri Rebic. I contatti tra le parti risultano costanti. La fumata bianca, però, appare ancora lontana. Il motivo? E’ presto detto.

I turchi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto mentre il Milan preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Se ne continuerà a parlare, con il 32enne che ha preso tempo per riflettere e valutare il da farsi. In Turchia, poi, potrebbe sbarcare un altro componente dell’attuale gruppo: si tratta di Rade Krunic, passato dall’essere un pupillo di Pioli ad una riserva impiegata senza particolare costanza.

Le interlocuzioni relative al rinnovo sono finite da tempo in stand-by, al punto da rendere possibile un’immediata separazione. La società, in particolare, si è detta pronta a mettere sul piatto un prolungamento da 2 milioni netti più vari bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra.

Un’offerta poco gradita dal bosniaco, alla ricerca di uno stipendio da 3 milioni tutto compreso. Il Fenerbahce, dopo aver incassato il gradimento del centrocampista, a breve si farà avanti al fine di chiudere l’affare. La doppia partenza è in vista.