Ibrahimovic rovina il Napoli: lo porta al Milan, ecco quando arriva

Zlatan Ibrahimovic pronto a portarlo al Milan, i primi passi in dirigenza rossonera vanno a rovinare quelli del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Sono momenti di forte valutazione quelli legati sia al Napoli che al Milan che, in questa finestra di calciomercato che si è appena aperta, stanno già operando con i primi colpi per andare verso la rivoluzione interna.

Rivoluzione, sia quella del Milan che del Napoli, che riguarderà anche gran parte dello staff tecnico e dirigenziale e c’è pronta una beffa da parte del Milan e di Zlatan Ibrahimovic, pronto così a togliere al Napoli un tassello fondamentale per la stagione che sarà nel 2024/2025.

Napoli, beffa dal Milan: ci pensa Ibrahimovic

Ci pensa Ibrahimovic a riportare il Milan in alto e, per farlo, ci vorrà appunto il suo aiuto come successe da quel lontano Atalanta-Milan, che portò poi i rossoneri prima in Champions League e poi sul tetto d’Italia, da vincente dello Scudetto 2021/2022.

Uno Scudetto che il Milan vuole ritrovare, nella lotta continua che vive con l’Inter legata alla seconda stella che equivale al ventesimo Scudetto da portare a Milano. Sponda rossonera spera Ibrahimovic, chiamato per risollevare il Milan appunto.

E per farlo, molto o forse tutto, passerà da un nuovo ciclo vincente che potrebbe essere con Antonio Conte in panchina, lontano dunque dal Napoli, come svelato dai colleghi di SportMediaset quest’oggi.

Antonio Conte al Milan: quando arriva, grazie ad Ibrahimovic

Secondo la stessa fonte, Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere la figura di spicco per portare Antonio Conte al Milan. Un ritorno a Milano, ma questa volta da avversario dell’Inter. Dalla Juve ai colori nerazzurri, per la realtà rossonera poi, Conte potrebbe fare tris di Scudetti con ben tre società diverse in Italia, segnando e cambiando per sempre la storia del calcio in Italia, per quanto riguarda il comparto allenatori. Una scelta, quella di andare al Milan, che dipenderebbe dal progetto. Un progetto che per ora potrebbe vedere coinvolto Antonio Conte più al Milan, che al Napoli.

Ultime Napoli: De Laurentiis può convincere Conte con una sola mossa

Aurelio De Laurentiis, oltre all’importante ingaggio che darà ad Antonio Conte, potrebbe convincerlo con un importante calciomercato, come fu al secondo anno di Luciano Spalletti. Già da quest’anno, Mazzocchi, Samardzic e il possibile colpo Dragusin, potrebbero fare da “preludio” per quel che sarà la difesa a tre col braccetto di Antonio Conte, nel Napoli 2024/2025. Ma, almeno per il momento, c’è il Milan che è andato in forte pressing su Antonio Conte, tecnico che nel 2024/2025 sicuramente farà ritorno in panchina.