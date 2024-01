Roma, incubo clausola: sei club pronti a prendersi Dybala

La Roma deve fare i conti con l’incubo clausola per Paulo Dybala: sei club sono pronti a prendersi l’attaccante argentino già a gennaio

Incubo clausola per la Roma. Paulo Dybala, l’astro più splendente nel firmamento giallorosso, ha una clausola rescissoria nel suo contratto con il club giallorosso fissata a 13 milioni di euro. Una cifra modica per la sua qualità. La paura, molto forte, è che diverse squadre top in Europa possano decidere di fare sul serio per portare via la Joya dalla Capitale.

Josè Mourinho, e non solo lui, si strapperebbe i capelli se dovesse arrivare davvero una mazzata del genere. Parliamo del giocatore più talentuoso della rosa romanista tanto da far sentire in maniera netta la differenza di quando c’è o non c’è. Cedere lui sarebbe come cedere forse un terzo della forza attuale della Roma. Per tutta una serie di ragioni, dunque, sembra improbabile che alla fine ci sia questo addio. Eppure, la clausola è lì a tener banco e a far da spauracchio per chi ha cuore le sorti del club giallorosso.

Molti club starebbero facendo più di un pensierino per l’asso argentino. Sì, perché dal 1 gennaio, è valida la clausola rescissoria a 13 milioni per la Joya. Si pensava che il prezzo potesse essere più alto (almeno 20 milioni di euro) e invece la cifra è quella sopra indicata. Un prezzo bassissimo per i top club. C’è comunque da tener conto di due aspetti.

Il primo è la volontà del giocatore e il secondo è la validità solo per l’estero. In Italia, se si presentasse un club con i 13 milioni disposto a prendere Dybala, il club giallorosso potrebbe annullare l’offerta dietro il pagamento di un bonus al giocatore tra i 3 e i 5 milioni di euro, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Questo potrebbe portare qualche club italiano a fare un dispetto alla Roma, avvicinando l’argentino e costringendo così il club a sborsare qualche milioncino in più.

Ad ogni modo la cosa che lascia più tranquilli in casa Roma è il primo aspetto di cui tenere conto: Dybala non vuole lasciare la Capitale ed è concentrato a dare tutto per Mourinho. Anzi, probabilmente rifiuterebbe qualsiasi trasferimento adesso.

Intanto però i club di cui si parla potrebbero fare gola all’argentino visto che si tratta di Manchester United, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Atletico Madrid e degli arabi dell’Al Nassr di Ronaldo. L’élite del calcio internazionale. Inoltre occhio al futuro di Mourinho: senza il rinnovo dello Special One, anche l’argentino potrebbe dare segnali di insoddisfazione contando il legame solido tra i due.

