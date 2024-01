Roma, maxi offerta dalla Premier: Mourinho è una furia

La Roma di Mourinho rischia di perdere un titolarissimo nel corso di questa sessione di mercato. In arrivo super offerta dalla Premier League

Nell’ultima giornata del 2023, la Roma ha perso di misura in casa della Juventus: partita decisa dalla rete di Rabiot ad inizio ripresa. Grande rammarico per i giallorossi considerando la buonissima prestazione fornita specialmente nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Tra i migliori in campo, nella rosa di Mourinho, non possiamo non citare Edoardo Bove, fresco di rinnovo fino al 2028. Il centrocampista è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi diventando, partita dopo partita, giocatore imprescindibile all’interno del sistema di gioco di Mourinho.

Il classe 2002 è quel giocatore in grado di cambiare passo all’interno del match e permettere alla Roma di ribaltare l’azione rapidamente. Forte fisicamente, dinamico, Bove è abile sia nel recuperare palla sia negli inserimenti offensivi come dimostrato nel match contro il Napoli.

Roma, Mourinho trema: piombano su Bove dalla Premier

L’importanza del giovane romano si evince dal fatto che ormai è uno dei titolari inamovibili della Roma di Mourinho: in questa stagione ha giocato, tra tutte le competizioni, più di venti partite realizzando due assist e una rete. A proposito di gol è impossibile dimenticare, per i tifosi giallorossi, quello realizzato l’anno scorso nella semifinale di Europa League con il Leverkusen.

Parliamo di un giocatore in costante crescita le cui prestazioni non sono passate inosservate con la Roma a dover fare particolare attenzione visto il forte interesse di una squadra di Premier League. La società giallorossa, nel mese di gennaio, ha un compito non semplice: regalare a Mourinho un difensore e provare a vendere giocatori come Spinazzola e Sanches, oltre all’oggetto misterioso Aouar.

Il vero problema, per i capitolini, rischia di arrivare dalla Premier League con il Newcastle ad aver messo gli occhi su Bove. I Magpies, reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, hanno bisogno di un centrocampista in modo da rinforzare una rosa che vuole lottare per un posto nella prossima Europa League. La società inglese è pronta ad offrire 20 milioni di euro in questa sessione di mercato: cifra importante che potrebbe far vacillare la società giallorossa.

Trattativa non semplice da portare a termine anche perché Mourinho farà di tutto per tenere il centrocampista e spera di non ricevere brutte sorprese nel corso del mese di gennaio. Bove è troppo importante per una squadra che vuole lottare per il quarto posto ed arrivare in fondo alle coppe.