Addio Juventus: ritorno deciso, firma subito

Siamo nel vivo del calciomercato invernale e la Juventus, come molte big, si sta muovendo per apportare migliorie consistenti alla rosa.

Non è un segreto che Allegri voglia dei rinforzi di tutto rispetto per questo inverno, nonostante il mercato di gennaio sia per definizione quello di riparazione. Infatti solitamente è molto difficile vedere ingaggi di nomi noti durante questo periodo, anche se la Juventus ha già messo gli occhi su profili come Hojbjerg e Phillips.

Mentre Giuntoli conserva l’intento di puntare anche su giovani prospetti, sta girando anche per i maggiori campionati d’Europa al fine di accontentare il tecnico, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze della dirigenza. Dall’Inghilterra però non arrivano belle notizie e Allegri potrebbe perdere uno dei suoi obiettivi di mercato.

Jadon Sancho era stato acquistato dal Manchester United nel 2021 per una cifra intorno agli 85 milioni di euro, ma in un certo senso si può dire che il ragazzo ex Dortmund abbia deluso le aspettative della piazza. L’esterno, con un opzione di rinnovo di un anno, ha un accordo con i Red Devils fino al 2026, ma potrebbe lasciare l’Inghilterra già a gennaio.

Lascia Manchester, Sancho torna “a casa”

Il Borussia Dortmund infatti avrebbe già parlato con l’entourage di Sancho, che si è mostrato decisamente favorevole a un ritorno a “casa”, soprattutto per ritrovare la forma e i vecchi fasti (sportivi). Le due compagini starebbero trattando sui termini per un trasferimento in prestito e la copertura dell’ingaggio, ma pare ormai cosa certa che l’esterno sinistro scuola Watford tornerà in Germania.

All’età di 23 anni Sancho sarebbe stato il profilo ideale anche per Allegri, che potrebbe contare su un profilo giovane e, allo stesso tempo, con una vasta esperienza in campo internazionale. L’attaccante di origini giamaicane tuttavia percepisce un ingaggio di quasi 15 milioni di euro annui e questo potrebbe rappresentare uno scoglio non da poco, quantomeno rilevare un aspetto che non permetterebbe un’operazione celere.

La volontà del ragazzo poi farà la differenza e, secondo le notizie che arrivano da oltremanica, la destinazione tedesca sembra la preferita del numero 25 dei Red Devils, che lì spera di ritrovare quella brillantezza che l’aveva reso uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama internazionale.

Durante questa stagione il nazionale inglese ha preso parte a 3 partite senza andare a segno e rimanendo all’asciutto anche per quanto riguarda gli assist. Risulta evidente che a Manchester non è più ben visto come in precedenza e cambiare aria potrebbe essere l’unica soluzione percorribile al momento. Allegri osserverà con attenzione le mosse dei due club, sperando magari in qualche intoppo.