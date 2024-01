Calciomercato Juventus, arrivano tre offerte per Vlahovic

Futuro incerto per Dusan Vlahovic alla Juventus, gli estimatori non mancano per il serbo: i bianconeri pronti a ricevere tre offerte

Chissà se il 2024, dopo gli alti (pochi) e i bassi (molti) degli ultimi due anni, sarà l’anno della consacrazione definitiva per Dusan Vlahovic. Di sicuro, l’ambiente della Juventus ci spera e attende che il serbo ritrovi la continuità in termini di gol e prestazioni che prometteva ai tempi del suo acquisto dalla Fiorentina.

Eravamo nel mercato invernale di due anni e fa e la Juventus, con una grande mossa d’anticipo, compiva un notevole investimento (da circa 80 milioni di euro) per assicurarsi uno dei centravanti più promettenti sulla scena, togliendolo alle mire di tanti top club europei. Le attese, fin qui, non sono però state rispettate.

Numeri alla mano, sarebbe ingeneroso parlare di flop assoluto, ma di certo i dati messi insieme da Vlahovic fin qui in bianconero (6 gol e 2 assist in 17 presenze quest’anno) non sono stati sfavillanti. Qualche segnale positivo in tal senso si intravede, con le ultime prestazioni e, pare, con la sua situazione personale che lo ha visto ritrovare il sorriso. Il ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata, Vanja Bodganovic, sembra avere avuto un certo influsso.

Vlahovic star del mercato, lo cerca mezza Europa: ecco i club più interessati

Scopriremo nelle prossime settimane se davvero il serbo si tramuterà nell’arma in più per Allegri per andare a caccia dello scudetto. Ma nel frattempo, il giocatore rimane piuttosto ambito da tanti club importanti. La stima degli osservatori nei suoi confronti non è mai venuta meno e bisognerà capire come andrà il resto della stagione, anche in ottica di possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2026

Se il rendimento di Vlahovic non fosse all’altezza, e se Giuntoli non trovasse l’accordo con l’entourage del bomber per il rinnovo, in vista dell’estate si riproporrebbe lo scenario di qualche mese fa, con il giocatore messo sostanzialmente sul mercato in attesa della giusta offerta. Che potrebbe arrivare da tre grandi squadre.

‘Fichajes.net’, in Spagna, fa il punto della situazione sulle pretendenti a Vlahovic. C’è il solito Chelsea, che torna a pensarci e che ha bisogno più che mai di mettere le mani su un bomber di sicuro affidamento. C’è l’Atletico Madrid, con Simeone che ha sempre avuto un occhio di riguardo per lui e pensa che il suo profilo sia l’ideale per rinforzare i ‘Colchoneros’. E c’è il Psg, che potrebbe salutare Mbappé a fine stagione. A quel punto, Vlahovic diventerebbe probabilmente la prima scelta per la sua sostituzione.