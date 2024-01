Juventus: colpo Galacticos, arriva a zero

La Juventus ha intenzione di alzare l’asticella e durante il calciomercato potrebbe arrivare un colpo importante a zero. I ragionamenti sono in corso.

La Juventus sogna lo Scudetto, ma è già al lavoro per rinforzare la rosa. Djalò è una prima conferma delle vere ambizioni del club bianconero, ma nulla è finito qui e sono in corso le riflessioni del caso.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Real Madrid non ha intenzione di rinnovare il contratto ad un suo giocatore e la Juventus è pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà dei diretti interessati e per questo motivo non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.

Calciomercato Juve: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

La Juventus ha bisogno di alzare il livello per sognare in grande. La rosa in questa stagione ha dimostrato di poter competere per una al massimo due competizioni. Per la terza c’è assolutamente la necessità di rinforzi e per questo motivo i bianconeri sono al lavoro per cercare di trovare alcuni giocatori in grado di dare alla squadra dei rinforzi importanti soprattutto per ambire a traguardi importanti.

E una occasione importante potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, i Blancos non ha intenzione di rinnovare il contratto a Nacho Fernandez e la Juventus è pronta ad approfittare questa chance di calciomercato. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e va battuta anche la concorrenza considerando che stiamo parlando di una calciatore molto importante.

Non ci resta che a questo punto aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro. Di certo la Juventus sta pensando a Nacho e vedremo se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure assisteremo ad un cambio obiettivo per questioni economiche.

Mercato Juve: Nacho è una ipotesi

Nacho è una ipotesi per il calciomercato della Juventus a zero considerando che il Real Madrid non ha intenzione di rinnovare il contratto. La strada è lunga e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine i bianconeri piazzeranno un colpo importante oppure faranno un passo indietro.