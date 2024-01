Krunic può saltare al Fenerbahce: una rivale del Milan può prenderlo a gennaio

Colpo di scena, rivelazione dell’ultima ora legata alla frenata su Krunic da parte del Fenerbahce, nel calciomercato di gennaio.

Calciatore che è stato annunciato come partente dal suo allenatore, in giornata, è protagonista di quella che è la trattativa che ha subìto però una brusca frenata, con possibile permanenza in Serie A, secondo quelle che sono le ultime di mercato legate appunto a Krunic.

Può saltare al Fenerbahce, diventando così occasione di mercato low cost vera e propria, dopo quanto accaduto col Milan, dove sta vivendo un’esperienza da separato in casa con Stefano Pioli.

Calciomercato Milan: Krunic è un separato in casa, l’annuncio di Pioli

Separato in casa, dirà addio al Milan il centrocampista ex Empoli, Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è in trattativa col Fenerbahce, squadra con la quale rischia di saltare tutto per qualche dettaglio che non si riesce a limare, con distanza ancora importante tra domanda e offerta.

Quest’oggi ha parlato Stefano Pioli, rivelando tutta la verità sulla situazione che riguarda il centrocampista, vicino all’addio ai rossoneri.

Pioli, in conferenza stampa, si è sbilanciato ampiamente su Krunic, che dirà addio al Milan: “Meglio per lui, meglio per noi, che Krunic si trovi un’altra squadra. Non va detto che è lui ad essersi messo in questa situazione, perché sono io ad aver fatto alcune scelte sulle quali lui non ne fa parte”.

Krunic spinge per il Fenerbahce, ma può saltare tutto: la notizia

Come riportato dai colleghi di MilanNews, si sono inserite altre squadre su Krunic, che può saltare al Fenerbahce. Perché, almeno per ora, c’è distanza di qualche milione tra domanda e offerta che c’è tra il club turco che lo chiede e il Milan, che alza la posta sul suo cartellino. Spinge sui tre milioni la società turca, mentre il Milan chiede cinque milioni per il suo cartellino. E occhio perché, oltre all’Arabia Saudita e i club russi, potrebbero inserirsi per lui altre squadre in Serie A.

Ultime su Krunic: una big di Serie A potrebbe sfruttare l’occasione

Chissà che non possa pensarci il Napoli, sull’acquisto di Rade Krunic, in uscita dal Milan. Perché il club rossonero vuole separarsi dal proprio centrocampista e il Napoli cerca un calciatore in quella zona di campo, potendo così sfruttare l’occasione di mercato che arriverebbe dai rivali rossoneri, ad una cifra intorno ai cinque milioni. Se dovesse saltare al Fenerbahce, dunque, occhio all’occasione low cost per il Napoli.