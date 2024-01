Roma: scelto il ds, porta anche il nuovo allenatore

La Roma ha detto addio a Tigo Pinto e scelto il nuovo direttore sportivo. Con lui arriverà anche il nuovo allenatore che prenderà il posto di Mourinho.

Ci sono importanti notizie che riguardano la scelta che vorrebbe fare il club giallorosso in vista della prossima stagione. Perché il nuovo progetto della Roma è ormai già avviato con l’addio di Tiago Pinto e anche quello di Mourinho a fine stagione che porteranno all’arrivo di nuove figure che verranno annunciate entro la fine della stagione per rispetto di quelli che attualmente stanno lavorando per ottenere il massimo dei risultati.

Possibile svolta che arriverà entro già le prossime settimane, perché pare che la società abbia già le idee abbastanza chiare sulle scelte da prendere e con chi vorrà andare a lavorare in vista della prossima stagione. I Friedkin vogliono dare una sterzata decisiva al progetto della loro Roma.

Roma: nuovo direttore sportivo e allenatore

Ormai è anche ufficiale che nelle prossime settimane la Roma si separerà da Tiago Pinto. Ultimo mercato questo invernale di gennaio e poi già da febbraio il ds lascerà il club giallorosso. Il suo ciclo è chiuso e la società consensualmente al direttore sportivo hanno deciso di prendere strade diverse per provare a trovare fortuna in altri modi. Una scelta importante e significativa che dimostra anche quello che potrebbe accadere per la panchina del club capitolino. C’è un chiaro indizio riguardo quello che sarà il futuro di Mourinho alla Roma dopo l’addio di Tiago Pinto.

Con l’addio di Tiago Pinto anche Mourinho è più distante dalla Roma. Il tecnico ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e le parti sembrano destinate a dirsi addio. C’è la chiara volontà di mettere fino a questo progetto portoghese a Roma per dare spazio a nuove scelte. Prima di tutto si troverà un nuovo ds a cui sarà affidato il mercato e le scelte anche riguardanti il possibile nuovo allenatore del club giallorosso. Perché sembra che la prima scelta per il ruolo di direttore sportivo porta all’ex Milan Frederic Massara che come nuovo allenatore vuole Conte.

Già ai tempi del Milan Massara voleva Antonio Conte come allenatore e alla Roma si può dare inizio a questo progetto. Tutto ancora incerto perché soltanto nei prossimi mesi si capirà come andrà a finire. Per il ruolo di ds si pensa anche a Francois Modesto del Monza.