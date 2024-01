Cambia il futuro di Mourinho: scelta presa, manca solo la firma

Da tempo si discute su quale possa essere il futuro di José Mourinho a partire dalla prossima stagione. Ad oggi ancora nessuna novità è arrivata in merito ad un possibile rinnovo dello Special One con la Roma, ma nelle ultime ore starebbe circolando una notizia che stravolgerebbe completamente il futuro dell’allenatore portoghese.

Stando a questa, infatti, Mourinho avrebbe la panchina assicurata a partire dalla prossima stagione, considerato il fatto che il portoghese sarebbe diventato il principale candidato al ruolo di allenatore dopo l’importante dietrofront della società. Al momento mancherebbero solo le firme per ufficializzare un matrimonio che solo fino a qualche mese fa era impossibile, ma prima di darlo per fatto c’è bisogno di ancora un pò di pazienza.

Futuro Mourinho: panchina assicurata, spetta a lui decidere

Importanti novità arrivano in merito al futuro di José Mourinho, in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno. Al momento, però, come anticipato, nessuna novità sarebbe ancora arrivata in merito ad un possibile rinnovo dello Special One coi giallorossi, che nonostante tutto starebbe spingendo insieme al suo entourage per convincere i Friedkin a rimanere a Roma, soluzione che rappresenterebbe essere ad oggi la sua priorità.

Nel frattempo, comunque, Mourinho si starebbe iniziando a guardare anche intorno in vista della prossima stagione, visto che non ha alcuna intenzione a rimanere fermo. Essendo un profilo di un certo spessore, lo Special One sarebbe finito nel mirino di diverse società, ma il portoghese sarebbe il principale candidato a diventare il nuovo commissario tecnico di una delle Nazionali più vincenti e blasonate della storia del calcio mondiale.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edita da Il Corriere dello Sport, dopo il rifiuto di Ancelotti, che ha recentemente rinnovato con il Real Madrid, è José Mourinho il sogno del Brasile per la panchina.

Il Brasile sogna Mourinho, che continua a dare priorità alla Roma

José Mourinho è dunque il sogno del Brasile per la panchina, ma lo Special One continua a dare priorità assoluta al suo rinnovo con la Roma. In una recente uscita pubblica il portoghese ha strizzato l’occhio verso i Friedkin dicendo che si fida di loro al 100% e che sono false le voci di presunti dialoghi con degli altri allenatori, quasi a volersi aprire un’ulteriore “strada” verso la permanenza, ma da allora nulla è cambiato, anzi.

Con l’addio, imminente, di Tiago Pinto potrebbe partire una vera e propria rivoluzione in casa Roma, nella quale potrebbe essere coinvolto anche lo stesso José Mourinho. Solo in un caso il portoghese riuscirebbe a salvare la panchina, conquistando la Champions League, ma il campionato è ancora troppo lungo, e fare dei pronostici ora non avrebbe tanto senso.

Fra il Brasile e…l’Arabia: il punto sul futuro di Mourinho

Ad oggi il futuro di José Mourinho è incerto, motivo per il quale potrebbe succedere di tutto da qui al termine della stagione. Qualora dovesse concretizzarsi il suo addio alla Roma, lo Special One avrebbe la panchina del Brasile pronta ad aspettarlo, ma occhio anche all’ipotesi Arabia Saudita, dove il portoghese potrebbe decidere di passare gli ultimi anni della sua carriera venendo riempito di oro. Staremo a vedere.