“Guardiola al Milan, si può fare”: annuncio clamoroso

Scenari futuri pazzeschi per il Milan, in rossonero potrebbe arrivare anche uno come Pep Guardiola: la rivelazione

Campione di tutto ancora una volta, con il Manchester City, con cui si è laureato campione del Mondo per club dopo il Treble della scorsa stagione, Pep Guardiola si conferma uno dei tecnici più brillanti e più vincenti di sempre.

Chiamato in questo 2024 alla conferma sul palcoscenico europeo, mai semplice, e a provare la rimonta in patria, con una stagione in Premier League più complicata del previsto: al momento, i Citizens sono terzi a -5 dal Liverpool capolista.

Il futuro di Guardiola è sempre un tema caldo di discussione. Ne ha parlato spesso lui stesso, che per ora è felice dove si trova, ma chissà che le cose non possano cambiare. Stuzzicato dai giornalisti sull’idea di allenare in Italia, non ha nascosto che gli piacerebbe, per i bei ricordi che conserva del nostro ambiente e del nostro campionato dai tempi in cui ci ha giocato, con le maglie di Roma e Brescia.

Milan tra la suggestione Guardiola e il futuro di Pioli, le rivelazioni

Una delle ipotesi che vengono avanzate negli ultimi tempi, è quella che potrebbe vederlo, in un prossimo futuro, al Milan, dato che per i rossoneri si parla di un cambiamento al vertice con l’avvento di fondi arabi, dopo il viaggio di Cardinale negli Emirati di qualche tempo fa. E si tratterebbe di una ipotesi, secondo qualcuno, non peregrina, anzi.

Di Guardiola al Milan come scenario possibile ha parlato il giornalista ed ex calciatore Vincenzo Matrone, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’. “Guardiola non lo vedo impossibile, anzi”, ha spiegato.

“Lui e la sua famiglia verrebbero volentieri in Italia – ha proseguito – Il cambio di proprietà renderebbe l’ipotesi fattibile, magari lui prenderebbe meno soldi, ma sappiamo che non gli mancano di certo e dunque non sarebbe un problema”.

Nell’immediato, però, c’è ancora Stefano Pioli in panchina, che ha la possibilità di confermare il suo ruolo a medio termine a una condizione, secondo Matrone: “Dipende tutto dai risultati, al momento non si può essere soddisfatti di questa stagione, ma se vincesse la Coppa Italia e l’Europa League sarebbe da fargli una statua. Lui e la società devono sedersi a un tavolo, può restare ma a patto che faccia un passo indietro sui membri del suo staff”.